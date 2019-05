LGCT, Danielle Goldestein è la regina di Shangai

Danielle Goldstein ha vinto la tappa di Shanghai del Longines Global Champions Tour ai danni dei migliori showjumpers al mondo.

La coloratissima amazzone israeliana, ormai nota per le sue meravigliose piume che le escono dal cap, e la sua potente cavalla di 13 anni Lizziemary, hanno battuto l’irlandese Darragh Kenny su Balou Du Reventon per soli 0,08 secondi nel salto di qualità.

Il veterano olandese Jur Vrieling in sella a VDL Glasgow v. Merelsnest ha concluso, invece, i terza posizione a 2,65 secondi di distacco. “Questo è uno di quei percorsi che tutti vogliono davvero vincere”, ha detto a fine gara la Goldstein alla tv ufficiale del LGCT. “Il montepremi è tantissimo qui in Cina, e la folla è incredibile. Abbiamo fatto molta strada ma posso dire che ne è valsa davvero la pena.”

Purtroppo anche quest’anno non è stata fortunatissima la tappa di Shangai per i nostri italiani, con Alberto Zorzi su Ulane de Coquerie che ha centrato il barrage, chiudendo però all’ultimo posto tra i migliori nove dopo un netto nel percorso base ma ben 12 penalità sulla seconda parte del tracciato. Nulla da fare per Lorenzo De Luca ed Ensor de Litrange LXII, che nel primo percorso ha chiuso con 4 penalità chiudendo in 79.59 secondi e lasciandosi alle spalle il sogno di un piazzamento sul podio. 14esima posizione per lui.

Nella competizione a squadre della Global Champions League, i Monaco Aces del francese Julian Epaillard e del belga Jerome Guery hanno trionfato davanti ai Paris Panters. Adesso la classifica vede al primo posto gli Shangai Swans a 90 punti, secondi i St Tropez Pirates a 79 e terzi proprio i Monaco Aces saliti a 74 punti.