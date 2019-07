LGCT, Danielle Goldstein conquista Berlino

È stata Danielle Goldstein a vincere il Gran Premio del Longines Global Champions Tour di Berlino, il terzo della sua carriera dopo quelli di Estoril nel 2017 e Shanghai 2019 sempre in sella a Lizziemary. In un barrage straordinario ha lasciato alle sue spalle nientemeno che Ludger Beerbaum e Christian Ahlmann.

Per quanto riguarda i colori azzurri, purtroppo Alberto Zorzi non si è qualificato per il Gran Premio, mentre Emanuele Gaudiano ha chiuso la gara in sella a Kingston van het Eikenhof al 29° posto con 12 penalità.

I nostri azzurri non hanno comunque mancato due importanti obiettivi: da incorniciare, infatti, la vittoria del caporal maggiore Alberto Zorzi e Cinsey nella gara conclusiva della tappa del Longines Global Champions Tour di Berlino in Germania.

Il cavaliere italiano ha chiuso senza errori e nel tempo di 40”48 il velocissimo barrage della prova mista (h. 150) del Championat der Deutschen Kreditbank AG di questa sera. Ventinove in tutto i binomi in campo nella gara di chiusura della tappa tedesca del circuito ideato da Jan Tops, che farà tappa a Roma la prima settimana del mese di settembre.

Non poteva mancare, inoltre, il sigillo italiano nella gara di apertura: merito del Carabiniere Emanuele Gaudiano su Carlotta. Che il cavaliere azzurro formi con Carlotta un binomio imbattibile nelle gare di velocità è risaputo, tanto da riuscire a mettere dietro mostri sacri dell’equitazione come Scott Brash su Hello Shelby che ha chiuso in 59.38 a fonte di un tempo migliore di 4 secondi. Gaudiano, infatti, ha fermato il cronometro in 55.87. Un tempo pazzesco che conferma il suo straordinario potenziale in ogni appuntamento internazionale dove è sempre accompagnato da Ugo Pisani.