LGCT: De Luca e Zorzi in campo a Miami Beach

Sbarca in Florida la terza tappa del Longines Global Champions Tour edizione 2019. Sono due gli azzurri pronti a scendere in campo nel palcoscenico, davvero unico, affacciato sull’Oceano Atlantico. Al via il 1° aviere Lorenzo De Luca che presenta Halifax vh Kluizebos ed Evita Van’t Zoggehof e il caporal maggiore Alberto Zorzi su Danique.

Tra i cavalieri stranieri, a contendersi punti preziosi per la classifica generale saranno i fortissimi portacolori francesi Kevin Staut e Simone Delstre, insieme all’asso canadese Eric Lamaze, i fratelli belga Nicola e Olivier Philippaerts, i tedeschi Daniel Deusser, Christian Ahlmann e l’immancabile amazzone australiana Edwina Tops-Alexander.

Non mancherà ovviamente un gran numero di cavalieri a stelle e strisce che cercheranno di fare del loro meglio per figurare davanti al pubblico di casa, vedi il mitico McLain Ward (già campione del mondo nel 2017), Laura Kraut (USA), Jessica Springsteen, Jennifer Gates, Georgina Bloomberg, Andrea Kocher, andrew Ramsay saranno i cavalieri più seguiti e sicuramente più cliccati anche sui social dell’evento.

La finale del Longines Grand Prix è fissata per sabato 20 aprile alle ore 17:15, mentre la finale di Global Champion League è in programma alle 14.15.

Nello stesso fine settimana diversi azzurri saranno impegnati nel CSI4* di St. Tropez in Francia. Si tratta del 1° aviere scelto Emilio Bicocchi (Evita SGZ, Faliane W), carabiniere scelto Filippo Bologni (Sedik Milano Quilazio, Sedik Milano Lacan 2, Sedik Milano Quidich de la Chavee), Piergiorgio Bucci (Cochello, Fabian, Casago), Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Carlotta 232, Quinn vd Heffinck, Contento 23), 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet (Scuderia 1918 Princy, Courage des Fegie), Luca Moneta (Valdano Rouge,Connery, Amethyste du Coty), Paolo Paini (Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio, Chaccolie) e Roberto Turchetto (Adare, Baron, Clarico).

Nel frattempo azzurri in campo anche negli appuntamenti internazionali in programma a Eschweiler (Germania), Opglabbeek e Lanaken (Belgio).