LGCT, De Luca e Zorzi volano a Ramatuelle / Saint Tropez

Anche Lorenzo de Luca e Alberto Zorzi saranno in campo a Ramatuelle / Saint Tropez per la diciassettesima tappa del Longines Global Champions Tour. I portacolori azzurri, dal 12 al 14 settembre, torneranno a saltare a due passi dalla rinomata plage de Pampelonne nel contesto unico del Longines Athina Onassis Horse Show, concorso che per il sesto anno consecutivo ospita i più grandi cavalieri del mondo.

Organizzato dall’amazzone internazionale Athina Onassis, il Longines Athina Onassis Horse Show sfrutta un’ambientazione eccezionale: la penisola di Saint-Tropez e la famosa spiaggia di Pampelonne. A due passi dal mare, all’ombra dei pini della Costa Azzurra, vengono costruite strutture di alta qualità degne dei grandi cavalieri ospitati per l’occasione, rispettando e preservando la bellezza di questo sito naturale.

È dal 2018 che il Longines Athina Onassis Horse Show si è unito al prestigioso circuito del Longines Global Champions Tour, campionato di salto ostacoli che si estende su tre continenti e comprende alcune delle città più belle del mondo tra cui Parigi, Londra, Madrid, Shanghai e Roma, con tanto di finale organizzata a Doha e a Praga.

Il Longines Athina Horse Show comprende due diversi livelli di competizione: per cavalieri professionisti e amatori, con premi in denaro per un totale di 617.000 € distribuiti tra i migliori di ogni classe. Un CSI 5 * corrisponde al livello più alto nella classifica stabilito dalla Federazione equestre internazionale. Questo CSI 5* comprende sei classi che consentono a tutti i cavalieri di ottenere punti per la classifica mondiale di Longines.

Saranno due i momenti salienti di queste sei classi: il Longines Grand Prix di Saint-Tropez – Ramatuelle, che vanta un montepremi di € 300.000 e la competizione a squadre della Global Champions League, durante la quale i migliori cavalieri del mondo si troveranno faccia a faccia in una competizione a squadre. Il Longines Athina Onassis Horse Show presenta anche un CSI 2* appositamente per cavalieri amatoriali, che si divertiranno a gareggiare insieme ai più grandi nomi del salto ostacoli mondiale. In totale, l’evento ospiterà 120 cavalieri e 230 cavalli, che rappresentano più di 20 nazioni diverse.