LGCT, è l’ora di Mexico City

Secondo appuntamento del Longines Global Champions Tour per il 2019. I riflettori del salto ostacoli internazionale dopo il primo leg di Doha sono puntati su Città del Messico per il secondo evento del circuito ideato da Jan Tops.

A difendere i colori italiani ci saranno due cavalieri azzurri. Si tratta del 1° aviere Lorenzo De Luca che, reduce dalla finale di Coppa del Mondo, monterà in Messico due cavalli: Scuderia 1918 Halifax van het Kluizebos ed Evita Van’t Zoggehof. Insieme a lui ci sarà naturalmente come sempre il Caporal maggiore Alberto Zorzi. Anche per lui due cavalli: Danique e Contanga 3.

Nello stesso fine settimana altri azzurri saranno impegnai negli appuntamenti internazionali in programma a Lier, Lanaken e Opglabbeek (Belgio), Kronenberg (Olanda).

Dopo la Longines FEI World Cup Jumping Final a Göteborg, l’attenzione si sposta così di 9.400 km a sud-ovest, a Città del Messico, per la seconda tappa del Longines Global Champions Tour 2019 e Global Champions League. 51 cavalieri d’élite e 99 cavalli provenienti da 22 nazioni si presenteranno nell’iconica sede di Campo Marte, nella capitale messicana, dall’11 al 13 aprile per la gara di salto ostacoli CSI5 *.

Situato a più di 2.000 metri sul livello del mare, nel parco Chapultepec di 686 ettari, con la sua monumentale bandiera messicana di 50 metri per 26 il Campo Marte ha un’atmosfera elettrica, ne è convinto anche il presidente della LGCT Città del Messico Francisco Pasquel che nel 2018 dichiarò: “La folla qui è incredibile – urlano, piangono, battono le mani – è molto emozionante”.

Tra i big attesi Elizabeth ‘Beezie’ Madden, che ha fatto il viaggio di ritorno attraverso l’Atlantico, che andrà a comporre il trio americano completato da Kent Farrington e Laura Kraut. Tra gli altri che sono arrivati direttamente dalla finale della Coppa del Mondo in Scandinavia ci sono il francese Kevin Staut, il tedesco Christian Ahlmann e Daniel Deusser, lo svedese Henrik von Eckermann e il belga Niels Bruynseels. Saranno raggiunti da molti altri grandi nomi dello sport, tra cui l’australiana Edwina Tops-Alexander, l’olandese Harrie Smolders, Bassem Mohammed, l’israeliana Danielle Goldstein e il brasiliano Yuri Mansur. La lista completa dei riders è qui.