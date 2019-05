LGCT fa tappa ad Amburgo

Dopo le prime cinque tappe del Longines Global Champions Tour, il belga Pieter Devos ha preso il comando della classifica generale grazie alla vittoria di Miami. Al momento sta segnando 120 punti. Subito dietro il tedesco Daniel Deusser che dall’inizio del circuito ha guadagnato 115 punti. Ma anche se i due leader gareggeranno ad Amburgo i tre contendenti al titolo, l’olandese Maikel van der Vleuten, il belga Niels Bruynseels e Jérome Guéry non ci saranno.

La loro assenza può essere un’opportunità per altri cavalieri di guadagnare più punti e stravolgere la classifica. Una vittoria, infatti, equivale a quaranta punti: se l’amazzone svedese Malin Baryard-Johnsson, attualmente con 80 punti, o il britannico Ben Maher, con 75 punti, vincessero questa tappa, entrambi potrebbero minare alla tranquillità degli gli attuali leader.

Ma il compito non sarà facile visto che il francese Julien Epaillard, vincitore a Doha, sarà presente ad Amburgo. I precedenti vincitori del Longines Global Champions Tour di Madrid, vedi l’olandese Harrie Smolders, vittorioso nel 2017 nel 2018, e il tedesco Ludger Beerbaum, leader nel 2016, sono nella lista di partenza. Tra i tanti atleti di spessore non mancheranno Jos Verlooy e Olivier Philippaerts, il colombiano René Lopez, i tedeschi Christian Ahlmann e Marcus Ehning e una manciata di A-listers in azione.

Per l’Italia è presente il carabiniere Emanuele Gaudiano con Caspar 232 e Kingston van het Eikenhof.