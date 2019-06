LGCT: Gaudiano, Zorzi e Vizzini a Montecarlo

Decima tappa per il Logines Global Champions Tour durante il prossimo fine settimana. Il circuito itinerante ideato da Jan Tops farà tappa nella esclusiva location del Principato di Monaco. Port Hercule terrà a battesimo il decimo appuntamento del Global, al quale prenderanno parte tre azzurri.

A difendere il tricolore in campo il Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Carlotta 232, Caspar 232), Lucia Le Jeune Vizzini (Loro Piana Filou de Muze, Cabalgaro Z) e il Caporal maggiore Alberto Zorzi (Danique, Ulane de Coquerie).

Nel 2017 è stato uno straordinario Alberto Zorzi, in sella a Cornetto K ad aggiudicasi il Gran Premio, prova mista (h. 160). Dopo aver messo a segno un primo percorso netto, il Caporal maggiore dell’Esercito prese parte ad un barrage da sogno. Insieme a lui nel tracciato decisivoil tedesco Christian Ahlmann (bronzo a squadre a Rio e argento per team agli ultimiEuropei di Aachen) su Dolocia, il francese Kevin Staut (Campione Olimpico a squadre e argento a squadre ai mondiali di Caen) su For Joy Van’t Zorgveliet HDC eil britannico Scott Brash (Campione Olimpico a squadre a Londra 2012) su Hello Forever.

Appuntamento a 5 stelle, ma in Belgio e più precisamente in occasione del concorso internazionale di Knokke per altri tre azzurri. Si tratta di Piergiorgio Bucci (Cochello, Driandria), l’aviere capo Lorenzo De Luca (Scuderia 1918 Halifax Van Het Kluizebos, Sorry de L’Hallali, Ensor de Litrange) e Roberto Turchetto (Adare, Clarico, Baron).

Nello stesso fine settimana altri cavalieri e amazzoni azzurre saranno impegnate nei conconrsi internazionali in programma a Wiener Neustadt (Austria), Mons Ghlin e ancora Knokke (Belgio), Monte Carlo (Principato di Monaco), St. Tropez e Vichy (Francia).