LGCT, Jessica Springsteen è la regina di Saint Tropez

Sabato scorso nella spettacolare tappa di Ramatuelle/Saint Tropez è andata in scena la seconda vittoria della carriera di Jessica Springsteen, dopo quella nella CSI5 * di Saugerties nel 2016 su Cynar VA. Anche se il primo round potrebbe essere sembrato molto sempluice, dato che il percorso netto è stato ottenuto da quattordici binomi, il jump-off ha messo in luce alcuni dei migliori cavalieri del mondo in quella che si è rivelata una competizione tesissima.

Alla fine a spuntarla è stata Jessica Springsteen che ha firmato un magnifico Gran Premio di salto ostacoli su RMF Zecilie, superando il belga Pieter Devos su Claire Z ed il francese Simon Delestre su Hermes Ryan, terzo. Diciottesimo posto per Lorenzo De Luca su Scuderia 1918 Halifax van het Kluizebos con 4 penalità in 74.16 nel primo round.

“E’ la mia prima importante vittoria e sono ancora emozionata. La cavalla ha saltato molto bene, eravamo insieme su ogni salto e sono veramente felice per questa vittoria”, ha così dichiarato l’amazzone statunitense figlia del “Boss” Bruce Springsteen al temine del giro d’onore.

Il primo a partire è stato Pieter Devos su Claire Z, cavaliere in gran forma già dall’inizio del campionato europeo. Luciana Diniz e Vertigo du Desert purtroppo è uscita con quattro punti sulla prima verticale, mentre Denis Lynch con il suo nuovo cavallo LS La Silla è stato penalizzato sull’ultimo ostacolo. Penelope Leprevost e Vancouver Lanlore hanno concluso con lo stesso punteggio. Giro insolito, invece, per Daniel Deusser, che ha concluso con due errori sul fido Scuderia 1918 Tobago Z. Su Tempo de Paban, Olivier Robert ha realizzato infine un barrage da otto penalità.