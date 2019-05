LGCT, Martin Fuchs espugna Madrid

Il Global Champions Tour di Madrid si chiude con la vittoria di Martin Fuchs, talento svizzero che ha saputo imporre il suo ritmo fin dalle prime battute in sella al fido Chaplin. Dopo aver affrontato il percorso base senza commettere errori, il cavaliere elvetico ha dovuto fronteggiare 10 biomi, tutti sbaragliati grazie al tempo di 39.49.

Per il vice campione del mondo non è stato comunque un gioco da ragazzi, dato che il diretto contendente al primato, l’olandese ha terminato in 40.11 salendo così sul terzo gradino del podio. Con zero penalità anche l’israeliana Danielle Goldstein, vincitrice dello scorso GP, ed il tedesco Daniel Deusser.

Non è andato oltre la settima posizione, invece, il campione Marcus Ehning, che su Funky Fred aveva precedentemente fatto registrare il miglior crono, ma tradito nello spareggio. Nessun italiano era tra i concorrenti del GP, nonostante la presenza a titolo individuale di Alberto Zorzi.

L’azzurro non ha comunque brillato nella ultima gara della tappa: l’atleta dell’esercito Italiano, in sella a Danique, ha ottenuto ben dodici penalità sul percorso base, completato con il crono di 70″29 che gli è valso la 45esima posizione. Vittoria, invece, per lo statunitense Spencer Smith su Theodore Manciais che ha chiuso con un netto in 67″21. Secondo il vincitore del GP Martin Fuchs su Chaplin in 67″60 e terzo posto per il britannico Ben Maher su Explosion W in 68″14.

La classifica generale della Global Champions League dopo 5 gare vede gli Shanghai Swans in testa a quota 109, con un buon distacco sui St. Tropez Pirates, secondi con 89, mentre completano il podio provvisorio i Monaco Aces ed i Miami Celtics, insieme a quota 87.