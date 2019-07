LGCT, prossima tappa Berlino

Pochi giorni dopo l’incredibile CHIO di Aquisgrana, la Germania ospiterà un altro evento internazionale: la tredicesima tappa del Longines Global Champions Tour di Berlino. Il belga Pieter Devos, ex numero uno del circuito, sarà pronto a fare punti approfittando anche dell’assenza dell’attuale leader Ben Maher (presente con alcuni connazionali inglesi allo CSIO 5* di Hickstead.

Per l’Italia saranno presenti il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Carlotta 232, Kingston vh Eikenhof) e il caporal maggiore Alberto Zorzi (Ulane de Coquerie, Cinsey), autore della straordinaria vittoria nel 2018 su Fair Light.

Tornando ai cavalieri in gara, oltre a “pericolo” Devos, gli azzurri se la dovranno vedere con Niels Bruynseels, Nicola e Olivier Philippaerts. Per quanto riguarda i cavalieri tedeschi, invece, gareggeranno Daniel Deusser, Ludger Beerbaum, Christian Ahlmann, Hans-Dieter Dreher, Marco Kutscher e Christian Kukuk, che ovviamente vorranno fare bella figura davanti al pubblico di casa e guadagnare punti preziosi per assicurarsi la qualificazione per la finale.

Ma anche i cavalieri francesi saranno una vera minaccia, in quanto tre delle quattro medaglie d’oro della squadra che ha partecipato alle ultime Olimpiadi saranno presenti: Kevin Staut, Roger Yves Bost e Julien Epaillard. L’onore della Gran Bretagna sarà difeso dal due volte vincitore del Longines Global Champions Tour Scott Brash, insieme a Robert Smith, William Whitaker e Harry Charles. l’Irlanda schiererà Shane Breen e Michael Duffy, la squadra olandese Gerco Schroder, Harrie Smolders, Frank Schutter, Jur Vrieling e Maikel von der Vleuten. La svizzera invece sarà guidata dall’attuale vice campione del mondo, Martin Fuchs, accanto a Pius Schwizer.

Il Longines Global Champions Tour in serito nel suo circuito la città di Berlino nel 2017, diventando rapidamente un evento apprezzatissimo. La capitale tedesca è anche la città più grande della Germania , ricca di storia con monumenti famosi tra cui il muro di Berlino e la Porta di Brandeburgo. La vibrante scena culturale di Berlino la rende una delle città più visitate al mondo.