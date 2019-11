Lione, scontro “epico” tra la Werth e Dujardin

Charlotte Dujardin non tornava a Lione dalla finale della Coppa del Mondo 2014, dove aveva brillantemente vinto con il suo incomparabile Valegro, che da allora si è ritirato. Per la sua seconda apparizione in questa competizione l’amazzone britannica non ha deluso, vincendo il Grand Prix di dressage. Sul suo giovane Mount St John Freestyle, che spera di presentare alla finale della Coppa del Mondo di Las Vegas in aprile, la formidabile atleta britannica ha raccolto la superba media del 79,978%. Tanto è bastato a destabilizzare òa regina che domina la classifica mondiale, Isabell Werth. Sul suo terzo cavallo Emilio 107, l’amazzone tedesco ha perso con il 77,826%. Anche se non ha tardato molto ad ottenere la sua rivincita.

Durante il Freestyle, valido per il circuito della Coppa del Mondo, Isabell Werth è stata in grado di rifarsi grazie a un recupero impeccabile con la sua fedele baia. Sui brani classici che ha presentato per la seconda volta in competizione, la tedesca ha vinto con l’87,09%. La sua avversaria britannica in questo caso non ha potuto invertire la tendenza, col suo giovane compagno Mount St John Freestyle che ha commesso degli errori a causa di un po’ di inesperienza: troppo tesa in pista, la cavalla di dieci anni non ha potuto eseguire tutti gli esercizi alla perfezione, il che le è valso un punteggio dell’83,925%. Alla fine non è stato un disastro, poiché il potenziale esiste e l’esperienza dovrebbe fare la differenza in futuro per quella che ad oggi può considerarsi la vera antagonista della Werth.