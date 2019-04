Longines FEI Jumping World Cup Final, Steve Guerdat vince la prima prova

Non si apre nel migliore dei modi la seconda avventura in finale di Coppa del Mondo per il nostro cavaliere azzurro Lorenzo De Luca, attualmente in ventesima posizione dopo la prima gara a tempo di Tabella C, disputata in sella al suo Ensor de Litrange. Risultato che, ovviamente, può ribaltare nelle prossime due prove.

Straordinaria, invece, la gara del numero uno del mondo Steve Guerdat che giovedì 4 aprile ha fatto impazzire la Scandinavian Arena: in sella al Kwpn morello Alamo ha conquistato il primo tracciato con il tempo di 61.28 secondi, lasciando alle sue spalle il belga Pieter Devos autore anch’esso di una prova magistrale su Apar (0 in 61.31 secondi). Terzo infine il belga Olivier Philippaerts su H&M Legend of Love.

Per Steve Guerdat questa è la strada giusta per conquistare il terzo titolo di FEI Jumping World Cup dopo i titoli del 2015 e 2016.