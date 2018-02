Longines FEI World Cup Bordeaux: è Pieter Devos il più forte

Con un barrage magistrale è stato il belga Pieter Devos a conquistare il Gran Premio di Coppa del Mondo dello CSI5* – W di Bordeaux, in Francia. Sua e del baio Espoir (Surcouf x Laudanum) la miglior prestazione nel prestigioso appuntamento valido per la Western European League, dove il binomio ha saputo imporsi col tempo di 36.53 secondi e 0 penalità.

In seconda posizione si è piazzato l’asso tedesco Marcus Ehning che in sella a Cornado ha chiuso con un doppio netto in 38.09 secondi, lasciando alle sue spalle (di un soffio) lo spagnolo Manuel Fernandez Saro su Cannavaro 9. Niente barrage per i nostri azzurri, autori di 4 penalità nel percorso base: Lorenzo de Luca ed Ensor de Litrange hanno chiuso in 16esima posizione mentre Alberto Zorzi e il suo Ego van Orti in 20esima.

A questo punto poco cambia in termini di qualificazione alla finalissima di Parigi: il caporal Maggiore dell’Esercito, infatti, rimane stabile tra i primi dieci della lega europea e può già pensare a come preparare al meglio il suo Ego van Orti per la prima finale di Coppa del Mondo della sua vita. Lorenzo de Luca, invece, vede più lontana la strada della qualificazione, consapevole che gli obiettivi più importanti saranno nella stagione outdoor.

In testa alla classifica rimane stabile il formidabile Kevin Staut (77 pt.), seguito dallo svedese Henrik Von Eckermann (64 pt.) e dall’amazzone australiana Edwina Tops Alexander (50 pt.).

Il Gran Premio del concorso, cat. 160, invece è andato all’olandese Harrie Smolders (n° 2 al mondo) che ha vinto in sella a Emerald battendo in barrage l’olandese Jur Vrieling su Glasgow van Merelsnest e il francese Simon Delestre su Gain Line. L’aviere scelto Lorenzo de Luca è stato protagonista di una bellissima prestazione in sella a Halifax van het Kluizebos: doppio zero e 6° posto.