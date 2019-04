Longines FEI World Cup, Lorenzo de Luca è pronto alla finalissima

È Lorenzo De Luca l’unico cavaliere azzurro qualificato alla Finale della Coppa del Mondo 2019 di salto a ostacoli che si terrà a Goteborg (Svezia) dal 3 al 7 aprile.

L’aviere scelto dell’aeronautica militare, che ha ottenuto il pass durante la tredicesima tappa del massimo circuito internazionale, sarà uno dei grandi protagonisti di questo storico appuntamento insieme ad altri 17 big della Western Europe League, ovvero: Daniel Deusser (Ger), Christian Ahlmann (Ger), Steve Guerdat (Sui), Pieter Devos (Bel), Kevin Staut (Fra), Martin Fuchs (Sui), Henrik Von Eckermann (Swe), Gudrun Pattet (Bel) Irma Karlsson (Swe), Edwina Tops Alexander (Aus), Francois Mathy Jr (Bel), Niels Bruynseels (Bel), Max Kühner (Aut), Eduardo Alvarez Aznar (Spa), 1Olivier Robert (Fra), Olivier Philippaerts (Bel) e Peder Fredricson (Swe).

È il secondo appuntamento per De Luca in una gara di Coppa del Mondo, dopo la magnifica esperienza del 2018 ad Omaha dove chiuse al 10° posto. Un traguardo importante che lo ha lanciato definitivamente nell’olimpo del salto ostacoli dopo prove eccelse nelle più importanti gare internazionali.

Quest’anno il cavaliere di Lecce partirà sempre con i migliori auspici, affidandosi al portentoso Ensor de Litrange, cavallo che ha già iniziato la sua preparazione a Wellington, negli Stati Uniti, in vista dell’appuntamento di Goteborg dove nulla deve essere lasciato al caso.

Ancora una volta il Gothenburg Horse Show è stato scelto per organizzare le finali della Coppa del Mondo nel salto a ostacoli e nel dressage. La Coppa del Mondo è lo spettacolo indoor più prestigioso che un cavaliere possa vincere, il che mette molta pressione per assicurarsi un posto per la finale.

Oltre le competizioni di Coppa del Mondo, nella grande arena indoor si disputeranno gare di cavalli giovani, alle classi young riders, ad elementi di spettacolo come l’Agility. Tornerà, inoltre, la prestigiosa Gothenburg Trophy per il 43 ° anno.

