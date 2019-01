Longines FEI World Cup: quattro azzurri in campo a Lipsia

Saranno ancora una volta quattro i cavalieri azzurri impegnati nell’undicesima tappa di Longines FEI World Cup di salto ostacoli che nel prossimo fine settimana sbarca a Lipsia, in Germania. Alla partenza del CSI5*-W il 1° avere Lorenzo De Luca sarà presente sfruttando il suo posto di diritto, secondo i regolamenti della Federazione Equestre Internazionale. Ai suoi ordini ci saranno Armitages Boy, Evita van’t Zoggehof e Soory de L’Hallali. Al fianco di De Luca in campo a Lipsia, come cavaliere designato dalla FISE, ci sarà anche il caporal maggiore Alberto Zorzi, che presenterà Dakota, Danique e Viceversa de la Roque.

Sono due i cavalieri che hanno ricevuto un invito dal Comitato Organizzatore della tappa di Coppa del Mondo. Si tratta di Michael Cristofoletti che monterà Belony e Sig Debalia e di Luca Moneta che vedremo in campo con Amethyste du Coty, Connery e Neptune Brecourt.

Nel frattempo, dopo la prima settimana di gara, restano negli Emirato Arabi Uniti il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi (Call Me, Evita Sg Z) e Paolo Paini (Chaccolie, Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio). I due cavalieri italiani prenderanno parte al CSI5*-W di Dubai, tappa di Coppa del Mondo del calendario della lega araba.

Nello stesso fine settimana altri azzurri saranno impegnati negli appuntamenti internazionali di Oliva- Valencia (Spagna), Wellington (Florida, USA), Villeneuve Loubet (Francia), Kronenberg (Olanda) e nelle gare di contorno in programma ancora a Lipsia (Germania).

