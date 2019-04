Longines FEI World Cup, Steve Guerdat sul tetto del mondo

Il numero uno in assoluto. È questa la sintesi che rispecchia la figura di un cavaliere straordinario, del leader della Longines Ranking che a Goteborg ottiene l’ennesimo pesantissimo successo nella finale di FEI Jumping World Cup, mettendo un altro storico sigillo in carriera. Steve Guerdat è per la terza volta campione del mondo indoor!

Tre prove, come vuole la tradizione di Coppa, una più entusiasmante dell’altra insieme al morello Alamo hanno portato il cavaliere svizzero alla testa della classifica: la prima finale di tabella C aveva fin da subito sancito il potenziale straordinario di questo binomio, veloce e preciso, senza sbavature. Unico neo in occasione della prima mista del venerdì con l’errore all’ostacolo, che porta il suo nome in terza posizione alle spalle di Eduardo Alvarez Aznar e Peder Fredricson.

La terza e ultima prova è quella che vale oro: 25 binomi al via e solo cinque netti validi per il barrage ovvero Abdel Said (EGY) con Jumpy van de Hermitage, Max Küner (AUT) con Chardonnay 79, Daniel Deusser (GER) con Scuderia 1918 Tobago Z, Martin Fuchs (SUI) con Clooney 51 e Steve Guerdat (SUI) con Alamo. Il secondo round è al cardiopalma, con tre binomi a pari merito: Daniel Dessuer (GER) con Scuderia Tobago Z, Martin Fuchs con Clooney 51 e Steve Guerdat con Alamo.

La somma dei punti però non mente, è Steve Guerdat il più forte, con 65.05 pt totali. La classifica generale vede il connazionale (strepitoso) Martin Fuchs insieme a Clooney 51 a 66.57 punti e lo svedese Peder Fredricson su Cath Me Not S terzo con 67.38. Il campione svizzero vince così la sua terza Coppa del Mondo dopo quelle del 2015 e del 2016 su Paille de la Roque e Corbinian: e adesso anche il nome di Alamo rimarrà impresso per sempre nella storia.

Risultati

Classificazione