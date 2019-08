Longines Global Champions, torna la magia di Valkenswaard

I riflettori in questo momento della stagione del Longines Global Champions Tour sono tutti puntati verso la tappa regina del circuito, quella che può essere considerata a tutti gli effetti la casa del Global: Valkenswaard, nei Paesi Bassi.

Questo incredibile centro equestre, infatti, è da sempre considerato il regno del salto ostacoli da cavalieri, proprietari e sponsor di tutto il mondo per le sue caratteristiche uniche e per l’aria di sport e competizione che si respira nello splendido scenario a due passi dai boschi olandesi.

La quattordicesima edizione del concorso, quindicesima tappa della stagione 2019, si correrà nella spettacolare Tops International Arena dal 9 all’11 agosto. Le straordinarie strutture create dal fondatore e presidente di LGCT Jan Tops hanno dato vita negli anni al vero centro sportivo dell’equitazione Europes, dove spicca l’arena in erba di 125m per 85m, risultando la più grande del circuito, e altre quattro arene in sabbia con un fondo di prima classe, con oltre 500 magnifiche scuderie fisse progettate per i maggiori confort dei cavalli.

Per l’Italia sarà in campo solamente il Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi con Danique e Ulane de la Coquerie. Tanti i big che troverà nel suo percorso: Edwina Tops Alexander, Jerome Guery, Nicola e Olivier Philippaerts, Eric Lamaze, Simone Delestre, Christian Ahlmann, Ludger Beerbaum, Daniel Deusser, Marcus Ehning, Jur Vrieling e molti altri.

La classifica generale vede sempre al comando Pieter Devos con 258 punti, secondo Ben Maher con 252 e terzo il tedesco Daniel Deusser (232). Alberto Zorzi è fermo in 41 esima posizione con 100 punti.

Ultimo italiano a trionfare nel Gran Premio finale di Valkenswaard fu il campione azzurro Lorenzo De Luca, cavaliere della scuderia Tops, che in sella ad Ensor De Litrange.