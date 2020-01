Longines Rankings, Emanuele Gaudiano 23esimo al mondo

Il 2020 si apre con un nuovo importante risultato per l’equitazione italiana. La computer list stilata dalla FEI, infatti, vede l’ascesa nel ranking mondiale del carabiniere Emanuele Gaudiano, che passa dal 23° al 25° posto.

Merito di un 2019 da incorniciare per il cavaliere di Matera, che a breve dovrebbe avere l’ufficialità del pass alle Olimpiadi di Tokyo, il più importante traguardo che uno sportivo possa raggiungere nella sua carriera. Per Emanuele non sarebbe una novità, avendo già partecipato ai Giochi Olimpici di Rio 2016 con il fido Caspar 232, sempre a livello individuale.

Un’altra soddisfazione arriva dal Carabiniere Filippo Bologni, che all’età di 25 anni rientra per la prima volta nella sua carriera tra i primi cento cavalieri del mondo, dal 107° posto dello scorso anno al 93° di quello in corsa. Una grande soddisfazione per questo giovane talento azzurro che sta assaporando il gusto delle competizioni internazionali ad alti livelli.

Diversa la situazione per quei cavalieri che fino ad un anno fa spiccavano nei vertici del Ranking mondiale: Lorenzo de Luca è passato dal 27° al 30° posto, mentre Alberto Zorzi dal 58° al 64°. Piccola discesa anche per Emilio Bicocchi (dal 68° al 69°) e Roberto Turchetto (dall’80° all’82°).

Con 3483 punti, invece, sale in testa alla classifica lo strepitoso Martin Fuchs prendendo il posto del connazionale Steve Guerdat, occupato per più di un anno. Gli ultimi due anni per il 27enne cavaliere elvetico sono stati a dir poco strepitosi: medaglia d’argento ai Campionati del Mondo del 2018, vittoria nel Campionato d’Europa a Rotterdam, vittoria nei Gran Premi di Ginevra e di Londra nel 2019. Risultati…. da numero uno del mondo.

Longines Rankings