Maikel Van Der Vleuten, principe di Monaco

Lo scorso week-end a Monaco trentacinque cavalieri si sono messi in gioco per la decima tappa del Longines Global Champions Tour. Tra questi dieci sono riusciti a qualificarsi per il barrage finale. Sfortunatamente per lui, il vincitore dello scorso anno Shane Breene non era uno di loro: seppur bravo suglio ostacoli, l’irlandese è stato troppo lento e ha finito il suo percorso con una penalità e ha dovuto accontentarsi dell’undicesimo posto su Ipswich van de Wolfsakker. Il numero tre del mondo e doppio vincitore del Longines Global Champions Tour Grand Prix in questa stagione, Martin Fuchs su Clooney 51, non sono andati oltre l’undicesima posizione.

Appena un secondo ha separato i primi quattro cavalieri in un jump-off mozzafiato dove Bassem Mohammed e Gunder sono saliti sul secondo gradino del podio, mentre la combinazione fulminea di Julien Epaillard e Usual Suspect d’Auge ha ottenuto un ottimo terzo posto. In una forma straordinaria Maikel Van Der Vleuten che su Beauville Z è stato a dir poco straordinario a Monaco. “È incredibile – ha commentato il vincitore – questo cavallo gareggia davvero per me. Ho parlato con mio padre all’inizio di questa settimana per sapere se era troppo presto per portarlo qui come primo cavallo, ma alla fine la scelta è stata giusta. Quando vidi Julien sullo schermo, potevo scommettere che avrebbe vinto; invece è andato tutto alla grande. Ero solo un po’ più veloce e ho dato tutto, ho preso delle belle distanze in avanti e il cavallo ha funzionato davvero bene”.

L’olandese, che diventa il decimo cavaliere a qualificarsi per il Super Grand Prix ai Global Champions Prague Playoffs di novembre, ha spiegato: “Alcune volte sono arrivato molto vicino alle qualifiche ma adesso ce l’ho fatta, quello era davvero il mio obiettivo: essere uno dei cavalieri che parteciperanno al Super Grand Prix di quest’anno.”

Non c’è alcun cambiamento nella classifica generale del campionato, con il belga Pieter Devos ancora in testa, ma il britannico Ben Maher salta davanti al tedesco Daniel Deusser e questa vittoria a Monaco spinge Maikel van der Vleuten al quarto posto, con nove tappe ancora da gareggiare.