Martin Fuchs, finalmente è oro!

Ben Maher era davvero vicino alla vittoria, ma un’altra volta gli inglesi sono stati sfortunati. Sei anni dopo il campionato europeo di Goteborg, dove ha perso l’oro a causa di una barriera all’ultimo round, l’ex numero uno al mondo ha fatto esattamente la stessa cosa e ha regalato la vittoria a Martin Fuchs. Nessuno dei cavalieri è riuscito ad essere impeccabile alla fine di questo campionato, anche se i percorsi disegnati da Louis Konickx non sembravano così difficili. La pressione e la stanchezza accumulate durante la settimana di gara sono state sufficienti per interrompere la finale individuale.

Venticinque binomi si sono qualificati per la finale individuale. Il tedesco Marcus Ehning è stato il primo a firmare un giro netto. Con il suo grande Comme Il Faut 5, il “maestro” è stato perfetto su tutti i livelli, anche nel tempo, che ha ingannato invece molti cavalieri prima di lui. Anche il suo connazionale Simone Blum, lo svedese Peder Fredricson, Henrik Von Eckermann insieme a Ben Maher e Martin Fuchs hanno realizzato un round perfetto.

Nel secondo turno della finale, solo undici binomi erano nella lista di partenza dopo il ritiro di Steve Guerdat. Il percorso, e più specificamente la combinazione, ha ingannato alcuni dei favoriti come Peder Fredricson, Henrik Von Eckermann e persino il campione del mondo Simone Blum. Il percorso di Marc Houtzager ha visto anche l’invasione di alcuni animalisti che si sono insinuati nel percorso. Con molto autocontrollo, il cavaliere di Sterrehof’ Calimero ha concluso il suo giro con un solo punto.

Il Campionato Europeo di salto ostacoli per gli azzurri si è concluso invece con le prestazioni di tre cavalieri: con un errore e due penalità per il tempo ottenuti nell’ultima prova è stato il binomio composto da Luca Marzinai e Tokyo du Soleil a ottenere la 18esima posizione, con un totale di 17.88 penalità. Un errore e una sola penalità per il tempo per Riccardo Pisani e il suo Chaclot. Con quest’ultima prova il cavaliere azzurro ha chiuso il Campionato Continentale al 19° posto, proprio alle spalle di Marziani con 19.22. Stesso risultato, ovvero di 5 penalità, anche per Giulia Martinengo Marquet ed Elzas. Per loro 21° posto finale e totale di 19.64.