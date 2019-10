Morocco Tour: Italia terza in Coppa delle Nazioni

Nello CSIO4*-W di Rabato il quartetto azzurro guidato dallo Chef d’Equipe Marco Porro e composto da Roberto Turchetto con Baron (8/0), Roberto Arioldi con Chiclone (1/5), Emanuele Camilli con Jakko (8/0) e Natale Chiaudani con Chopard (0/17) ha chiuso la gara a squadre in terza posizione con un totale di 14 penalità.

Ben quattordici le nazioni al via con l’Egitto (4 penalità) che si è imposto davanti alla Svizzera (5) e all’Italia che con la miglior somma dei tempi ha preceduto il Brasile.

A Rabat è risuonato l’Inno di Mameli grazie alla vittoria del carabiniere scelto Emanuele Gaudiano a segno in una 145 a barrage in sella a Carlotta 232 (nella foto d’archivio M.Grassia).

Successi anche per l’Italia del completo: dopo aver ottenuto la qualifica olimpica per Tokyo 2020, in occasione degli ultimi Campionati d’Europa, gli azzurri hanno concluso con un ottimo secondo posto il circuito di FEI Nations Cup™ edizione 2019 a Boekelo.

L’Italia ha chiuso con un punteggio totale di 425 ad appena dieci punti dalla Svezia che ha conquistato la vetta della classifica. Gli azzurri si sono lasciati la Gran Bretagna, terza con 415 e poi dal quarto al quindicesimo posto nell’ordine: Germania (400), Svizzera (370), Francia (360), Olanda (355), Belgio (355), Nuova Zelanda (170), Irlanda (115), Spagna (95), Austria (90), Giappone (80), Polonia (60) Stati Uniti (45).

Il circuito di FEI Nations Cup 2019 ha visto sette tappe durante la stagione: Houghton (Gbr); Pratoni del Vivaro (Italia), Strzegom (Pol), Cappoquin (Irl), Le Pin au Haras (Fra), Waregem (Bel) e Boekelo (Ned). È stata proprio l’ultima tappa di Boekelo che si domenica 13 ottobre, a consentire di stilare la classifica generale finale per il 2019, tenendo in considerazione i migliori sei risultati su sette appuntamenti.

Il secondo posto degli azzurri è arrivato grazie agli ottimi risultati conseguiti nei primi sei eventi programmati. Tra questi impossibile non ricordare il secondo posto conquistato in casa ai Pratoni del Vivaro, quello ottenuto in Francia a Le Pin au Haras e il terzo nella Coppa di Cappoquin in Irlanda.

La piazza d’onore nel circuito, a un passo dal vertice della classifica, conferma l’ottimo stato di forma del Completo azzurro in una stagione (che precede l’anno olimpico) densa di soddisfazioni. Un successo per il quale hanno avuto un ruolo da protagonisti i 18 cavalieri e i 22 cavalli che hanno preso parte alle sei tappe di FEI Nations Cup e che va condiviso con gli sponsor, con i groom, con i tecnici, con i selezionatori, con gli appassionati e con tutti coloro che hanno cointribuito a questo prestigioso risultato.