Olivier Perreau brilla nel Gran Premio di Tetouan

Sessantotto cavalieri si sono presentati ai nastri di partenza del Grand Prix di Tétouan, dove il tempo di percorrenza è stato uno dei problemi all’inizio della gara – in particolare per il cavaliere marocchino Ali Al Ahrach che, nonostante il suo giro perfetto, è stato penalizzato da un errore. Tra questi, solo diciassette binomi si sono qualificati per il secondo turno. A differenza della maggior parte delle competizioni, i punteggi non sono stati ripristinati, quindi dodici concorrenti hanno iniziato il barrage senza alcuna penalità.

Il primo raddoppio è stato firmato dal brasiliano Felipe Amaral, in sella alla Premiere Carthoes BZ, con un ottimo tempo di 49,08 secondi. Con la sua prestazione, ha messo molta pressione sugli altri cavalieri. La delegazione francese è riuscita a qualificare i suoi cinque rappresentanti al barrage e due di loro sono stati più veloci del brasiliano: Emeric George e il suo fedele Chopin des Hayettes, la coppia che ha vinto il Grand Prix de Rabat dell’anno precedente, e Olivier Perreau, penultimo ad entrare nell’arena ma il più veloce alla fine a conquistare la vittoria.

“Questo è il secondo anno per me al Morocco Royal Tour e sono felice di essere tornato. Il programma è fantastico, tutto è studiato e organizzato molto bene per cavalli e cavalieri. Il progettista del corso è davvero bravo. Ha preparato un percorso tecnico e difficile per noi, senza però mettere i cavalli sotto sforzo. Ho visto che Emeric stava andando molto veloce mentre lo aspettavo alla porta, quindi ho cercato di fare il massimo senza spingere troppo la mia fattrice e mantenendomi calmo, perché a volte corro un po’ troppo rischio e alla fine commetto un errore. La mia cavalla è veloce e posso fidarmi di lei. Vuole sempre fare la cosa giusta. Questo è il quarto Gran Premio vinto da Venizia, oltre al Saut Hermès conquistato lo scorso marzo. Queste esibizioni mi hanno davvero tirato su. Temevo che sarebbe stato un colpo di fortuna, ma la mia cavalla è stata molto regolare tutto l’anno, sono davvero molto felice. Dopo la Coppa delle Nazioni a Rabat e il Grand Prix a El Jadida, il nostro prossimo obiettivo sarà quello di metterci in forma il più possibile per il Grand Prix della Coppa del Mondo a Lione”, ha dichiarato il cavaliere francese.