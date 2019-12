Olympia, Martin Fuchs conquista anche Londra

È certamente un’annata da incorniciare quella del giovane fuoriclasse Martin Fuchs, che ieri sera, nella straordinaria cornice di Olympia a Londra, ha conquistato il Gran Premio di Coppa del Mondo in sella al suo The Sinner.

Fresco di vittoria nel prestigioso Gran Premio di Ginevra di domenica scorsa sua Clooney, il campione d’Europa in carica ha sbaragliato tutti i suoi avversari nonostante il cambio di cavallo, a dimostrazione non solo del suo stato di forma ma anche delle incredibili doti tecniche che lo confermano ai vertici dell’equitazione mondiale.

Questa vittoria adesso lo porta in quarta posizione nella classifica generale con 44 punti ai danni del nostro Emanuele Gaudiano, ora quinto a 45. Nella testa della classifica invece battaglia a parimerito tra un altro svizzero, il grande Steve Guerdat, e il belga Pieter Devos entrambi a quota 55. Terzo invece il britannico Scott Brash a quota 47.

Il Gran Premio ha visto 37 binomi al via, con soli sei binomi ammessi al barrage. Martin Fuchs ha chiuso con un doppio netto stabilendo il miglior tempo in assoluto nella seconda manche, 31’’99. Il secondo classificato, l’austriaco Max Kuhner in sella ad Elektric Blue P è arrivato al traguardo con un ritardo di ben 2 secondi rispetto al campione europeo in 33.83, a dimostrazione della prova portata a termine dal 27enne svizzero. Terza posizione infine per il belga Niels Bruynseels e Delux van T & L.

Non hanno brillato i due portacolori dell’Italia: Emilio Bicocchi si è classificato al 26° posto su Evita con 12 penalità nel percorso base, mentre Emanuele Gaudiano su Caspar di penalità ne ha totalizzate 13 finendo così al 30° posto, mantenendo comunque un’ottima posizione nella classifica generale. L’attesa è per la finalissima del 15-19 aprile a Las Vegas.