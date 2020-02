Paradressage: Italia qualificata per Tokyo 2020

Obiettivo centrato. L’Italia del Paradressage sarà a Tokyo 2020 per le prossime Paralimpiadi. Anche se siamo ancora in attesa dell’ufficializzazione da parte della Federazione Equestre Internazionale i conti relativi alla ranking paralimpica confermano che l’Italia sarà in Giappone a difendere il tricolore.

Lo avevamo già anticipato dopo l’appuntamento internazionale di Ornago, in cui gli azzurri avevano guadagnato punti fondamentali e utilissimi per scalare la speciale classifica stilata dalla FEI. Oggi la trasferta di Tokyo è per gli azzurri del paradressage praticamente una certezza. Ieri, 31 gennaio, infatti, si è chiuso ufficialmente il periodo di qualifica delle squadre non ancora in possesso di un posto per il Giappone. Il merito di questo risultato va a tutti i cavalieri e le amazzoni della disciplina, ai tecnici, al capo equipe che hanno lavorato duramente per ottenere un obiettivo importantissimo.

La nazionale azzurra di paradressage, dunque, guarda a Tokyo insieme alla nazionale di Concorso Completo, che ha ottenuto la carta olimpica in occasione degli ultimi Campionati Europei. Insieme a loro ci sarà anche un binomio a titolo individuale nella disciplina del Salto Ostacoli, che grazie al pass conquistato per l’Italia dal carabiniere scelto Emanuale Gaudiano, darà la possibilità a tutti gli appassionati di tifare ancora una volta gli azzurri negli eventi, Olimpiadi e Paralimpiadi, che più contano al mondo.

“Non possiamo che dire grazie, ha commentato il Presidente della FISE, Marco Di Paola. Grazie ai nostri ragazzi, atleti speciali che si sono meritati sul campo ancora una volta di poter difendere il tricolore in occasione delle Paralimpiadi. A Tokyo, ne sono certo, ci metteranno il cuore, per rappresentare al meglio la nostra nazione. Un ringraziamento voglio rivolgerlo anche agli sponsor, ai genitori, ai tecnici degli atleti, a Ferdinando Acerbi, a tutto lo staff e a tutti coloro che hanno contribuito con il proprio supporto a questo bellissimo risultato. Forza azzurri, tutta l’Italia degli sport equestri è con voi”.

GP Oliva: bene Zorzi e De Luca

I due azzurri rispettivamente al secondo e terzo posto della gara

Bel risultato italiano nel Gran Premio del CSI3 stelle di Oliva (Spagna) in occasione del Mediterranean Equestrian Tour. A metterlo a segno sono stati il caporal maggiore Alberto Zorzi e il primo aviere Lorenzo De Luca, rispettivamente secondo e terzo nella prova più importante della settimana, una gara mista (h. 150).

Zorzi in sella a Vauban du Trio ha chiuso con un doppio netto e il tempo di 29”19 al barrage, mentre De Luca su Nuance Bleu Vdm Z sempre con due zeri e il tempo di 29”85. La gara è andata al francese julien Epaillard su Jalanta P (0/0; 28”15).

In barrage anche il giovane Neri Pieraccini su Arpege de Carles, che con una barriera nel tracciato decisivo ha chiuso al 12° posto. Un po’ di sfortuna per il carabiniere Roberto Previtali su Viceversa de la Roque, che con una sola penalità al percorso base non ha avuto accesso al barrage (13°).