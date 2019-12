Parigi, tutto è pronto per il Longines Master

Parte da questo fine settimana il Longines Masters di salto ostacoli. Primo appuntamento fino a domenica 8 dicembre sarà quello della capitale francese a Parigi. Il circuito vedrà poi le tappe di Hong Kong nel prossimo mese di febbraio e Losanna nel mese di giugno.

Tre azzurri prenderanno parte durante al tradizionale CSI5* d’oltralpe: il carabiniere scelto Filippo Bologni (Diplomat, Bernini GP, Sedik Milano Quilazio), il 1° aviere Lorenzo De Luca (Amarit d’Amour, Soory de L’Hallali, Dinky Toy vd Kranenburg) e il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Carlotta 232, Caspar 232, Contento 23).

Da un punto di vista strettamente sportivo, l’evento di Parigi è già una tappa obbligatoria per i migliori cavalieri del mondo durante la stagione indoor. Con tre eventi rappresentativi come la Riders Masters Cup, la Longines Speed ​​Challenge e il Longines Grand Prix, lo spettacolo è assicurato: il primo mette una squadra europea contro una squadra americana nello scontro tra il vecchio e il nuovo continente. La gara di Parigi sarà alla sua quinta edizione e, ad oggi, la vittoria è sempre stata del team europeo. La seconda competizione, il Longines Speed ​​Challenge può essere considerato il test di velocità dell’anno. Con importanti difficoltà date dalle barriere ad un’altezza di 1,50 m, quando di solito in questo tipo di prova sono di 1,45 m, e un montepremi molto succulento lo spettacolo è servito: questa combinazione di fattori, infatti, genera un livello di competizione che non lascia indifferente lo spettatore.

Ovviamente la gara più attesa è il Longines Grand Prix, l’evento principale. Sarà senza dubbio il più impegnativo dei tre, ma anche quello che offre il miglior spettacolo ai fan di questo sport: un riunito gruppo di cavalieri e amazzoni tra i più selezionati di tutto il mondo sarà pronto a darsi battaglia: ci sarà, ad esempio, l’uomo che ha saputo il numero uno del mondo, lo svizzero Steve Guerdat, e il suo connazionale e il recente campione europeo Martin Fuchs. Ci saranno anche Pieter Devos, Marlon Modolo Zanotelli, Daniel Deusser, Darragh Kenny Henrik von Eckermann o Laura Krau. Sì, è necessario fare una menzione speciale a due ciclisti. Da un lato, ci sarà il canadese Eric Lamaze, che non smette di essere competitivo ai massimi livelli nonostante la malattia di cui soffre. D’altra parte, il brasiliano Rodrigo Pessoa ha recentemente annunciato che avrebbe lasciato la sua posizione di allenatore e capo della squadra nazionale irlandese per correre di nuovo lui stesso. Questa è una grande notizia per i fan che, questo fine settimana, potranno vederlo al Longines Masters di Parigi.