Pieter Devos conquista il Global di Miami

Dopo Doha e il Messico, il Longines Global Champions Tour è approdato a Miami Beach. Trentadue cavalieri hanno preso parte al Grand Prix in un’ambientazione da cartolina e tra questi, otto binomi sono riusciti a qualificarsi per il jump-off. La prima a passare al secondo turno, è stata la vincitrice dello scorso anno Edwina Tops Alexander: con la sua meravigliosa California, l’australiana ha fatto una buona partenza, ma la sua cavalla di dodici anni è incappata in un errore, finendo con 4 penalità nel tempo di 37,38.

Alla fine, i più veloci a percorre il tracciato disegnato dal maestro Uliano Vezzani sono stati Pieter Devos e Claire Z, vincitori del GP: “Quello di Miami è un super show e ho dato tutto nella qualità, ma non mi sono preso tutti i rischi perché sapevo che Harrie era un candidato molto veloce dopo di me ed ero un po’ preoccupato per questo”, ha dichiarato il belga a fine gara. La tensione, infatti, ha raggiunto il suo apice quando Harrie Smolders è entrato in campo. Terzo settimana scorsa a Città del Messico con lo stesso cavallo, l’olandese ha concluso con un percorso netto, ma a soli 0,04 secondi da Pieter Devos. L’ultimo doppio netto sulla sabbia di Miami Beach è stato della svedese Malin Baryard-Johnsson, terza con un giro più lento su H & M Indiana.

Con questa vittoria Pieter Devos è il nuovo leader del Longines Global Champions Tour, seguito da Daniel Deusser ed Harrie Smolders. “Essere leader della classifica generale ti dà grande motivazione”, ha aggiunto Pieter .

Oltre al Longines Global Champions Tour, un buon numero di atleti hanno partecipato anche alla Global Champions League a squadre. I Miami Celtics hanno vinto questa tappa, seguita dai Saint Tropez Pirates e dai Berlin Eagles. Per ora, con due vittorie, gli Swan Shangai guidano la classifica generale davanti a Saint Tropez Pirates e Miami Celtics.