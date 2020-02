Presentata Cavalli a Roma 2020

A Roma si apre un nuovo capitolo nella storia delle manifestazioni equestri: dal 13 al 16 febbraio ritorna Cavalli a Roma con un’edizione completamente rinnovata e organizzata per la prima volta da Veronafiere. Quattro giornate con un calendario di eventi in grado di riunire tutti i diversi ambiti legati al mondo del cavallo, con iniziative pensate per un pubblico di appassionati, sportivi, allevatori, equituristi e addetti ai lavori. E al primo posto, sempre l’attenzione al benessere animale.

L’anima di Fieracavalli lancia nuove aspettative su quella che può diventare la più importante manifestazione equestre dell’Italia centro-sud, per portare il meraviglioso mondo del cavallo alla portata del vasto pubblico della Capitale e del territorio circostante. Un potenziale che non può certo essere trascurato, vista anche la densità di cavalli e pony presenti nel Lazio ed il numero di tesserati Fise che praticano sport Equestri nella regione.

Federazione Italiana Sport Equestri è lieta di patrocinare tale iniziativa, di interagire con l’organizzazione dell’evento e di camminare fianco a fianco con Fieracavalli in questo ideale filo che riunisce il territorio italiano con due eventi di grande portata, dedicati e rivolti ad un folto gruppo di appassionati: Fieracavalli di Verona e Cavalli a Roma.

Queste le iniziative che riguardano le attività sportive sotto l’egida della Fise: per la disciplina del Salto Ostacoli, al padiglione 3 si svolgerà un Concorso Nazionale A6* che ha come particolarità una categoria qualificante per la 6 barriere dell’88° CSIO Roma di Piazza di Siena; le categorie qualificanti per l’evento di Verona 122×122, la spettacolare e divertente categoria Jump&Drive oltre alla categoria a staffetta in maschera. Nel padiglione saranno presenti la zona di intrattenimento con animazione e momenti “social” ed il Salotto Fise, dedicato ad interviste e approfondimenti in diretta streaming, oltre alle dirette di Riders Radio.

Nell’ampia area esterna, invece, in programma un concorso di Attacchi, prima tappa del circuito Coppa Italia amatoriale Fise, mentre, a cura del Comitato Fise Lazio non poteva mancare l’iniziativa dedicata ai più piccini, Pony City, che si svolgerà nel padiglione 4.

Un importante momento dedicato alla cultura equestre sarà quello della firma del protocollo di intesa tra la Fise e la Horse Museum Foundation, che presenteranno progetti per divulgare nelle scuole la conoscenza del cavallo e pony non soltanto in ambito sportivo. La Fondazione lancerà in questa occasione un concorso gemellato e qualificante per HorsEmotion, l’iniziativa che la Fise promuove ormai da molti anni e che celebrerà a Fieracavalli di Verona la premiazione delle migliori opere artistiche dell’edizione 2020 del concorso.