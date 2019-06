Price ancora campione nel completo di Luhmühlen

Ce l’ha fatta! Tim Price e Ascona M, il numero uno del mondo di completo segue le orme della moglie Jonelle, già vittoriosa a Luhmühlen nel 2018. “È stato molto speciale per me gareggiare di nuovo qui. Ho vinto la mia prima competizione a quattro stelle nel 2014 e sono così felice che le cose siano andate bene anche quest’anno. Mi rende davvero orgoglioso che la cavalla si sia comportata in modo così coerente in tutte e tre le fasi. Ha una tecnica di salto non convenzionale, ma perché si sforza sempre di fare bene “.

Contro ventidue avversari, il compito non è stato facile in quanto il percorso di salto ostacoli di Martin Otto era davvero impegnativo e molti binomi hanno concluso il loro turno con penalità. Questo è stato il caso di Alexander Bragg su Zagabria. Quattro punti sulla recinzione hanno schiantato tutte le speranze di vittoria e per questo hanno dovuto accontentarsi del terzo posto. “Il mio cavallo è stato fantastico. Ecco perché ho provato a mettere un po’ di pressione su Tim con un giro veloce. Il tempo era molto serrato, quindi dopo aver eliminato la combinazione tripla, mi sentivo come se la maggior parte del lavoro fosse stato fatto così da rischiare un po’ verso il verticale successivo. Sfortunatamente, questo ci è costato la vittoria. Sono super felice di essere sul podio e con la performance di Zagabria “, spiega Alexander Bragg che ha concluso proprio dietro Tom McEwen e Figaro van het Broekxhof.

Alcuni cavalieri tedeschi erano nella lista di partenza del CCI5*-L in quanto impegnati con il Campionato Nazionale. Dopo tre giorni di gara, Julia Krajewski su Samourai du Thot era ormai regina del concorso. “Sam pensa che Luhmühlen sia assolutamente figo. Si erge sempre come un monumento durante la cerimonia di premiazione e non conosco nessun cavallo con cui preferirei fare un corso di salto ostacoli se il mio vantaggio fosse di soli 0,1 punti. La pressione era certamente tanta, specialmente quando ho visto dall’ingresso che Asha stava saltando molto bene. Sono davvero felice – è divertente quando le cose vanno così bene”.

La coppia è stata alla testa della competizione sin dall’inizio. Alle loro spalle Ingrid Klimke su SAP Asha P e Dirk Schrade su Unteam de la Cense.