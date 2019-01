Ranking FEI per la qualificazione individuale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

La FEI specifica che per la ranking saranno presi in considerazione i migliori 15 piazzamenti individuali per binomio, conseguiti a partire dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 2019, secondo quanto previsto dal regolamento.

Il Dipartimento Salto Ostacoli ed il Selezionatore Duccio Bartalucci comunica al più vasto numero possibile di cavalieri italiani, oltre ai già citati prima trenta della Ranking Fei, questa normativa, che determinerà nell’arco di tutto il 2019, i risultati dei binomi a titolo individuale per la loro qualifica ai giochi olimpici.

Saranno ammessi ai Giochi Olimpici a titolo individuale soltanto 15 cavalieri, le cui Nazioni non abbiano conseguito la qualifica per la partecipazione a titolo di Squadra. Logicamente nel 2019 restano ancora tutte aperte le opportunità per la qualifica di squadra negli eventi previsti per ciascuna area geografica.

Ad accedere di diritto alle Olimpiadi 2020, a titolo individuale, saranno i primi due classificati dei seguenti gruppi: Nord-Ovest Europa, Sud-Ovest Europa, Centro ed Est Europa e Asia centrale, Nord America, Centro e Sud America, Afirca e Medio Oriente, Asia sudorientale e Oceania. L’ultimo atleta qualificato deriverà dall’ordine decrescente di classifica del ranking olimpico globale per completare il quadro dei 75 qualificati a Tokyo 2020.

A determinare le 20 squadre che prenderanno parte ai Giochi, infine, saranno i risultati conseguiti nei grandi eventi che precedono le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Giappone avrà di diritto il suo team, mentre i primi 6 della prova a squadre dei Mondiali 2018 di Tryon riceveranno il pass per Tokyo. Saranno qualificate anche le 3 migliori squadre degli Europei 2019 e dei Giochi Panamericani, scartando però dalla classifica i team già qualificati in precedenza, mentre saranno previsti appositi tornei di qualificazione per assegnare il pass a due squadre del gruppo C (centro ed est Europa e Asia centrale), a due team del gruppo F (Africa e Medio Oriente) e a due squadre del gruppo G (Asia sudorientale e Oceania). A queste si aggiungerà la vincitrice della FEI Nations Cup 2019 oppure la migliore tra le squadre non ancora qualificate.