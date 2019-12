Ranking Paralimpica: Sara Morganti in testa

Sara Morganti che raggiunge la vetta della ranking individuale Paralimpica (che comprende tutti i cavalieri e le amazzoni del paradressage del mondo) stilata dalla Federazione Equestre Internazionale, in virtù dei risultati ottenuti nelle gare qualificanti. In vista delle prossime Paralimpiadi di Tokyo 2020 è certamente un primo traguardo importante.

L’amazzone azzurra, doppio oro mondiale agli ultimi World Equestrian Games di Tryon del 2018, è al primo posto con 1518 punti, nell’11ª ranking dell’anno che tiene in considerazione i risultati ottenuti dal 1° gennaio al 30 novembre 2019.

Sara Morganti al momento è al primo posto anche nella ranking mondiale di paradressage per il grado I, che comprende i risultati dal 1° gennaio del 2018 al 31 ottobre 2019.

Per quanto riguarda il parareining, al Futurity di Cremona, sabato 30 novembre, si è tenuta la seconda edizione del Campionato Italiano Para Reining Fise nella sua prima versione “completa”. Mentre l’esordio del 2018 per i paratleti “scivolatori”, sempre durante il Futurity e a fianco dei grandi, era stato quello di un Campionato italiano in tappa secca, quest’anno i reiner speciali hanno fatto un regolare percorso di qualificazione entrando in gara in almeno due tappe regionali, esattamente come tutti gli atleti del Campionato Italiano Reining Irha-Fise.

Alla fine i qualificati per quella che è stata a tutti gli effetti una Finalissima di Campionato, sempre seguita con attenzione e sostenuta dallo sponsor del para reining italiano, Elementa, sono stati undici binomi che correvano per due categorie “fisici” e due “cognitivi”, class in class in un’unica gara per dare modo di rispettare anche il welfare dei cavalli distanziando opportunamente le entrate di quelli che dovevano fare partnership con più di un cavaliere.

Il top score tra tutti i para reiner finalisti è quello di Giorgia Susani, allieva di Massimo Villa, in sella a Dun Little Princess: un magnifico 142. Giorgia era inserita nella categoria fisici grado 3, ed è riuscita nell’impresa non semplice di distanziare di un punto il Champion 2018, nonché primo nello Special Event che si è tenuto poche settimane fa a Elementa Masters Premiere, Paolo Pettena in coppia con il fido “Nanetto”, al secolo Energy For Me: Paolo, che corre tra i fisici ma al level 4, è seguito da Nicola Cordioli.

Tra i cognitivi, che sono una particolarità del regolamento Fise, poiché in Fei i paratleti di questo tipo non sono per ora contemplati, conduce la Intermediate Open con un bel 139,4 Sara Borgonovo: con lei, a sua volta seguita dal tecnico Massimo Villa, la bravissima Dun Little Princess appartenente ad Asdde Monsereno che ha veramente portato molti ragazzi ad ottimi risultati; mentre con un 139 conduce la Open Nicolò Maggi, anche lui allievo di Villa, in sella a Dc Easter Spat.