Robert Whitaker favoloso ad Helsinki

Non è bastato vincere il piccolo Grand Prix del sabato a Robert Whitaker, perché nella gara clou di Coppa del Mondo ad Helsinki ha conquistato il primo gradino del podio con Passerella IV. Il cavaliere britannico ha battuto lo spagnolo Sergio Álvarez Moya su Jet Run e il belga Celine Schoonbroodt de Azevedo su Cheppeta.

Robert Whitaker non ha fatto di certo un viaggio a vuoto in Scandinavia, conquistando il Grand Prix della Longines Fei Word Cup e il piccolo GP. Una doppietta storica per il britannico nel secondo atto del circuito indoor più prestigioso del mondo. Nella prima manche sono stati otto i binomi a concludere con percorsi netti e tra i quattro doppi zero Robert Whitaker è stato il più veloce, riuscendo a guidare la sua imponente baia di 16 anni in modo ottimale nella strepitosa arena di Helsinki.

In sella a Jet Run, lo spagnolo Sergio Álvarez Moya non ha potuto fare di meglio e distante da Whitaker solo per pochi centesimi. La sua baia aveva già suscitato scalpore all’inizio del mese a Barcellona, ​​dove ha offerto alla Spagna la vittoria nella finale della Challenge Cup della Longines Nations Cup. Particolarmente a suo agio su questo circuito dalla scorsa stagione, la belga Celine Schoondbroodt di Azedevo ha completato il podio al terzo posto con la sua volenterosa Cheppetta.

I primi punti per la finale di Las Vegas quindi sono stati assegnati e, grazie ai buoni risultati scandinavi, lo svedese Peder Fredricson ha preso la leadership del circuito. È in testa con ventuno punti raggiungendo così la metà della finale, che richiede circa quaranta punti ogni anno. Era davanti a Bryan Balsiger, vincitore a Oslo, e quindi a Robert Whitaker. Ottavo, Kevin Staut è anche sulla buona strada per il quinto posto con diciotto punti.