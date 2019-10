Salto ostacoli: Finale di FEI Nations Cup™. Barcellona chiama Tokyo 2020

Italia pronta per affrontare la finale del circuito di FEI Nations Cup™ in programma anche quest’anno a Barcellona (Spagna) dal 3 al 6 ottobre. L’appuntamento spagnolo rappresenta l’ultima possibilità per ottenere una carta olimpica nella disciplina del salto ostacoli.

La finale del circuito di Coppa delle nazioni, infatti, consegnerà un pass per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 alla squadra meglio classificata di quelle che non hanno ancora ottenuto la qualifica olimpica in occasione di FEI World Equestrian Games di Tryon 2018 e degli ultimi Campionati Europei di Rotterdam 2019.

Il Ct della nazionale Duccio Bartalucci ha deciso di mandare a Barcellona una squadra dall’altissimo profilo, che sarà composta dal 1° aviere scelto Emilio Bicocchi (Flinton, Evita Sg), dal 1° aviere Lorenzo De Luca (Scuderia 1918 Halifax van het Kluizebos, Dinky Toy vd Kranenburg), dall’appuntato scelto Massimo Grossato (Lazzaro delle Schiave, Kilano van de Vlasbloemhoeve), dall’aviere capo Luca Marziani (Tokyo du Soleil) e da Paolo Paini (Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio, Konstop).

Saranno 18 in tutto le nazioni in campo nella finale spagnola: Belgio, Brasile, Colombia, Egitto, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Messico, Olanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Stati Uniti e Spagna, che scende in campo ancora una volta come paese ospitante.

Per sette di loro sarà una gara nella gara perché, insieme all’Italia, a caccia di una qualifica a cinque cerchi ci saranno anche Colombia, Egitto, Irlanda, Norvegia, Portogallo e Spagna.

Stesso format degli anni passati per la finale di Nations Cup, che vedrà tutte le squadre in campo giovedì 3 ottobre per la prima manche (h. 14.00). Solo le migliori otto squadre si qualificano direttamente alla finalissima di domenica 6 ottobre (h.15.00), mentre i rimanenti Team prenderanno parte alla Challenge Cup di sabato 5 ottobre (h. 21.00). E’ possibile seguire in diretta la finale di Barcellona su FEI TV e domenica a partire dalle 14.50 anche su Horse TV (221 di Sky).

L’Italia è arrivata alla finale di Barcellona forte di una stagione che l’ha vista nella parte più alta della classifica di prima divisione europea a pari punti con la Svizzera (340 punti), grazie ai due secondi posti conquistati nelle tappe di San Gallo (Svizzera) e Dublino (Irlanda) e ai due terzi posti guadagnati a Falsterbo (Svezia) e Hickstead (Gran Bretagna).