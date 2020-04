Salto ostacoli, quando l’Italia conquistò la Division 1

Obiettivo centrato. L’Italia ha vinto oggi, venerdì 19 settembre 2014, la Coppa delle Nazioni dello CSIO di San Marino Arezzo, ultima tappa della Furusiyya FEI Nations Cup series e ha ottenuto l’automatica promozione in Divisione 1, rientrando tra le grandi del salto ostacoli mondiale.

Iniziava così un comunicato stampa federale di sei anni fa, dopo il tripudio del quartetto azzurro che nei campi dell’Arezzo Equestrian Centre regalò al salto ostacoli italiano un traguardo fondamentale. E proseguiva così: gli azzurri quindi disputeranno anche la finale del circuito mondiale di Coppa delle Nazioni in programma a Barcellona dal 9 al 12 ottobre prossimo, ma si sono già assicurati la risalita nella serie A del salto ostacoli con la vittoria della Divisione 2 con un totale di 370 punti. Il risultato tanto sperato è, dunque, arrivato grazie alla freddezza della squadra che fino all’ultimo ha creduto nella vittoria.

Il team azzurro guidato dal tecnico e capo equipe Hans Horn e composto da Piergiorgio Bucci su Casallo Z (0/0); Daniele Auggusto Da Rios su For Passion (8/8), Lorenzo De Luca su Elky vh Indihof (4/8) e Juan Carlos Garcia su Moka de Mescam (0/4) ha chiuso la gara con un totale di 16 penalità sulle 13 squadre in campo. Secondo posto per la Svezia che chiude con un bagaglio di 20 penalità, terzo per la Danimarca che ha ultimato con 24. Seguono nell’ordine Irlanda (24); Venezuela (25); Finlandia e Germania (32); Polonia (37). Non sono entrate in seconda manche Svizzera, Brasile, Spagna, Austria e Slovenia.

Dopo quattro anni di assenza (l’Italia non era nella serie A del salto ostacoli dal 2010 ndr.), infatti, gli azzurri tornano nell’Olimpo del salto ostacoli mondiale e avranno la possibilità, in un anno importantissimo in cui gli Europei di Aachen potrebbero decidere una eventuale qualifica olimpica, di ritornare a saltare nei più importanti campi del mondo.

Soddisfazione traspare dalle parole del tecnico e capo equipe Hans Horn. “Ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo raggiunto questo obiettivo”,disse il tecnico azzurro. “Tutti i ragazzi – ha aggiunto Horn – erano molto concentrati nelle ultime settimane e hanno preparato questo appuntamento con il massimo impegno. La gara è stata molto difficile, perché gli errori sono arrivati su tutti i salti, ma abbiamo combattuto fino alla fine per portare a casa questo grande risultato”.

A sostenere l’Italia ad Arezzo c’era anche il Colonnello Max Andrè Barbacini, Vice Commissario allo sport della Federazione Italiana Sport Equestri. Il resto, è storia.