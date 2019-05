Sandei e Schivo pronti per l’edizione 2019 di Badminton

Considerato il più affascinante e importante evento della disciplina, dopo naturalmente i Campionati continentali e le competizioni ufficiali, il concorso britannico, che si svolge su un CCI5*-L, preannuncia momenti di sport e spettacolo allo stato puro.

Al via nella gara lunga per eccellenza i più forti cavalieri e le più forti amazzoni del momento. Tra loro ci saranno anche due azzurri: l’agente della Fiamme Oro Pietro Sandei e il Carabiniere Arianna Schivo. I due azzurri, che hanno fatto parte del Team italiano agli ultimi World Equestrian Games di Tryon 2018, presenteranno in gara proprio i cavalli montati in occasione dei mondiali degli Stati Uniti: Pietro Sandei su Rubis de Prere e Arianna Schivo su Quefira de L’Ormeau.

Mercoledì 1 maggio è in programma la prima ispezione dei cavalli, poi giovedì e venerdì si entra nel vivo della gara con la prima prova di dressage. Sabato 4 maggio spazio allo spettacolo con il cross country, mentre domenica grande chiusura con il test di salto ostacoli.

I prestigiosi Horse Trials si tengono nella proprietà di Badminton nel sud del Gloucestershire, a circa 85 miglia a ovest di Londra. Badminton House, che si affaccia proprio nell’area del concorso, risale a diversi secoli fa, e nel 1949 fu il duca residente in quel tempo ad organizzare il primo evento per aiutare i cavalieri britannici ad allenarsi per le competizioni internazionali. Il primo anno della competizione fu il giovane cavallo Golden Willow a ottenere la vittoria con il cavaliere John Shedden.

Come sempre molta attenzione sarà focalizzata sul percorso di quattro chilometri fatto di ostacoli artificiali e naturali. Il designer inglese Eric Winter, che ha una lunga storia in questo concorso, ha disseminato il percorso con tronchi, cancelli, mucchi, cumuli, tavole, quad e naturalmente i famosi giochi d’acqua di Badminton.