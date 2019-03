Saut Hermès, Simon Delestre vince ancora

Mentre la luce del sole si riversava nel grande salone accanto all’Avenue degli Champs-Élysées, diverse migliaia di spettatori erano in visibilio nel rivedere Simon Delestre e Ryan avanzare dal percorso base di 44 combinazioni fino al jump-off, “eliminando” tutti gli ostacoli e fermando il cronometro in 34.68 secondi – il tempo più veloce di qualsiasi altra coppia dei 14 cavalli e cavalieri del barrage.

Secondi e terzi assoluti della classe sono stati il tedesco Christian Ahlmann su Dominator 2000 (34.86 sec.) e lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar in sella a Seringat (36.15 sec.). I tre cavalieri hanno intascato rispettivamente € 132.000, € 80.000 e € 60.000, mentre il numero uno del mondo Steve Guerdat con Alamo ha mancato il podio, finendo quarto. Lucia Vizzini con Filou ha chiuso il percorso base con un errore. Gli altri due azzurri hanno chiuso con 12 penalità ciascuno: Alberto Zorzi su Ulane de Coquerie, Emanuele Gaudiano su Chalou.

“Ancora una volta, è stata una vittoria incredibile”, ha detto Simon Delestre a fine gara. “Hermès Ryan ha corso due giri incredibili. Vincere due Grand Prix consecutivi a questo livello con lo stesso cavallo non accade quasi mai. “In effetti, la competizione – con il suo mix di luci e ombre su un percorso relativamente stretto – è vista da molti come uno dei test più impegnativi il circuito internazionale”.

E dopo la vittoria del Grand Prix al Saut Hermès dello scorso anno Delestre stava già cercando nuovi modi per esprimere la sua ammirazione nei confronti del suo destriero. “Non ho più parole per descrivere questo fantastico cavallo”, ha detto il cavaliere francese di Ryan, soggetto che Delestre e Philippe Berthol hanno acquistato dal rivale di alto livello Eric Lamaze nel 2008.

Con questo ultimo grande appuntamento della stagione di salti al coperto ora si conclude, molti dei cavalieri si dirigeranno a nord a Göteborg, in Svezia, dove si svolgerà la finale della Coppa del Mondo di salto ostacoli dal 3 al 7 aprile al Gothenburg Horse Mostrare. Per maggiori informazioni sui corridori iscritti in Finale, vedi qui.