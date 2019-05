Simone Blum e Steve Guerdat brillano a La Baule

Per essere la sua prima volta a La Baule, sembra che l’aria di mare abbia fatto bene al tedesco Simone Blum. Tra gli otto cavalieri qualificati per il barrage, tra i quarantacinque partenti del Grand Prix, è la bravissima amazzone è riuscita a brillare su DSP Alice, la stessa cavalla che l’ha portata a vincere il titolo di campione del mondo a Tryon lo scorso settembre.

Il Grand Prix è stato assolutamente elettrizzante quando le prime tre coppie hanno terminato nello stesso tempo. Infatti Simone Blum in 43,33 secondi è stata seguita dallo svizzero Steve Guerdat su Albfuehren’s Bianca in 43,82 secondi e dall’irlandese Darragh Kenny su Important de Muze in 43,90 secondi. Al quarto posto, la britannica Amy Inglis su Wishes è stata l’ultima coppia netta nel jump-off.

Questo fine settimana a La Baule si è svolta anche la prima tappa della Longines Nations Cup. La Svizzera è riuscita a fare un ottimo inizio di circuito, quando poi ha preso il primo posto. La squadra era composta dalla brillante coppia Steve Guerdat e Bianca, Niklaus Rutschi su Cardano Ch, Bryan Balsiger su Cluzot de Lassus e Paul Estermann su Lord Pepsi. Il Belgio ha ottenuto la seconda posizione con Nicola Philippaerts su H & M Chilli Willi, Niels Bruynseels su Utamaro d’Ecaussines, Pieter Devos su Claire Z e Gregory Wathelet su MJT Nevados S. La Francia, invece, è scesa in campo con Nicolas Delmotte su Ilex VP, Thierry Rozier su Venezia d’Ecaussines, Penelope Leprevost su Vancouver de Lanlore e Alexis Deroubaix su Timon d’Aure, ha ottenuto la terza posizione davanti al pubblico di casa.

Le cose non sono andate così bene per la Gran Bretagna. La squadra composta da William Funnell su Billy Buckingham, Harry Charles su Lordanos Junior, Amy Inglis su Wishes e Holly Smith con Hearts Destiny ha infatti conquistato la penultima posizione.