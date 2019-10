Steve Guerdat domina a Waregem

Dopo un primo round impegnativo, solo sette cavalieri sono riusciti a qualificarsi nel barrage del CSI5* di Waregem in Belgio. Nel suo impianto di “casa”, Yves Vanderhasselt è stato il primo cavaliere a calcare il campo gara per il percorso. In sella a Jeunesse ha ottenuto un percorso netto in 43,62 secondi. Anche se ha firmato la migliore prestazione per il Belgio, forse non abbastanza per ottenere la vittoria, ha comunque messo pressione ai suoi diretti avversari. Il suo connazionale Gilles Thomas è stato il secondo cavaliere ad entrare in campo per dare spettacolo: insieme a Konak hanno saltato bene e hanno chiuso un tracciato in velocità, ottenendo però una penalità per un errore sull’ostacolo.

Il terzo cavaliere ad entrare è stato James Wilson. Lui è riuscito a saltare e a spingere più di Vanderhasselt, ma anche lui è incappato in una penalità nel salto. Max Kühner è stato poi il prossimo ad entrare: con Elektric Blue P è andato veloce come un fulmine, rallentando un po’ a fine percorso ma comunque quanto basta per andare a vanti in classifica ai danni di Vanderhasselt.

Successivamente è stata la volta del campione elvetico Steve Guerdat, in sella al magnifico castrone KWPN Alamo. Il fuoriclasse già campione olimpico ha fatto quello che ci si aspetta da un numero uno: ha galoppato più velocemente di Kuhner e lo ha fatto di ben tre secondi, tempo che gli ha garantito la vittoria sull’irlandese Denis Lynch e il belga Jérôme Guery.

Denis Lynch è stato il primo cavaliere ad andare in testa alla classifica provvisoria, ed era chiaro fin da subito che voleva davvero vincere: su Ruben Ls La Silla ha ottenuto un giro netto, ma alla fine il suo tempo di 38,26 secondi non è stato sufficiente per portare a casa la vittoria. Quindi è toccato a Jérôme Guery, fuoriclasse che ha fatto tutto ciò che è in suo potere per dare al suo pubblico una vittoria in casa, ma lui e Quel Homme de Hus hanno ottenuto una penalità sull’ostacolo e si sono dovuti “accontentare “ solamente del settimo posto. Onore al numero uno al mondo Steve Guerdat!