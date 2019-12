Super Bicocchi a Madrid: quarto in Coppa del mondo

Altra ottima prestazione per il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi impegnato in Spagna nel CSI5*-W di Madrid, sesto appuntamento del girone Europa occidentale della Longines FEI Jumping World Cup™ 2019/2020.

In sella ad Evita SG Z l’azzurro ha infatti chiuso il Gran Premio al quarto posto firmando – come nella tappa di Verona – uno splendido doppio percorso netto nel tempo di 44.93 secondi.

La gara è stata molto selettiva con solo quattro dei nove binomi ammessi alla barrage (39 partenti) capaci di ripetere il netto del percorso base. Tra questi anche Bicocchi che con i tredici punti guadagnati oggi è salito al decimo posto del ranking del girone (24 punti) che vede in quinta posizione il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (26 punti).

La classifica generale della Western Europe League vede per la prima volta in stagione Pieter Devos al comando con 55 punti, che scavalca il fuoriclasse elvetico Steve Guerdat fermo a 47 punti; sempre terzo il britannico Scott Brash a 35 incalzato da Peder Fredricson. Il cavaliere di Matera rimane fermo in quinta posizione con 26 punti, bottino guadagnato anche grazie all’ottimo quarto posto nel Gran Premio di Coppa del Mondo di Verona in sella a Chalou.

Lo stesso Emanuele Gaudiano era tra i partenti nel GP, ma ha commesso due errori nel primo percorso (22 posto); un errore, invece, per Piergiorgio Bucci e Driandria (14°) La gara è stata vinta dal tedesco Marcus Ehning con Pret a Tout (0/0; 43.30.

Nelle giornate precedenti Emilio Bicocchi aveva ottenuto il secondo posto con Flinton in una categoria a tempo da 145. Emanuele Gaudiano si era invece piazzato secondo con Chalou e con Kingston van het Eikenhof in una 155 a tempo di venerdì e in una 145 a tempo di sabato, e terzo ancora sabato con Chalou in una prova ‘winning round’ da 150.