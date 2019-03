Test Event giovanile e pony: Manerbio chiama Gorla

A Manerbio dal 29 al 31 marzo si svolgerà il secondo Test Event Giovanile e Pony e la seconda Tappa del Circuito Talent Show Jumping Giovanile e Pony. Nel secondo appuntamento del Circuito Talent, dopo la Tappa di Arezzo, la possibilità, per i giovani e giovanissimi cavalieri, di acquisire i punti per la computer list che determinerà i dieci qualificati per fascia di appartenenza, alla Finale di ArenaFISE durante la Fieracavalli di Verona.

È tutto pronto sui campi dell’Alcle di Manerbio per il secondo Test event Giovanile e Pony, appuntamento di verifica per cavalieri e amazzoni che saranno visionati dai tecnici e selezionatori delle nazionali giovanili e pony presenti durante le due giornate di gara.

Il secondo Test event si svolgerà con lo stesso programma tecnico del primo evento già svolto ad Arezzo dall’8 al 10 marzo e garantirà le stesse opportunità di qualifica per lo CSIO Giovanile di Gorla del 17-21 aprile. È questo, infatti, uno dei valori aggiunti del Test event di Manerbio: i vincitori delle fasce alte accederanno di diritto nella rappresentativa italiana ufficiale del prossimo CSIO giovanile di Gorla. Alcuni posti, a titolo individuale per la partecipazione alle prove basse del concorso internazionale di metà aprile, saranno assegnati, invece, ai vincitori delle categorie medie del Test event.

Saranno quasi 350 i binomi che si presenteranno al cospetto della struttura tecnica federale che, con l’avanzare della stagione, sta prendendo in considerazione gli azzurrini da convocare per gli eventi ufficiali di quest’anno. Sarà un’importantissima occasione per i giovani di mettersi alla prova e per i tecnici per verificare il lavoro effettuato a casa insieme agli istruttori negli ultimi mesi.

In vista dell’imminente attività internazionale, così come già accaduto in occasione del primo Test Event di Arezzo, anche a Manerbio lo staff tecnico federale ha chiesto di applicare le regole (misurazione pony, stinchiere etc..) con cui i giovani dovranno confrontarsi a breve negli CSIO loro dedicati.

Il prossimo appuntamento con il Circuito Talent Show Jumping, per i Pony sarà ad Arezzo nel Pony Master Show dal 3 al 5 maggio, per i giovani: Children, Junior e Young Rider, invece, a Busto Arsizio dal 25 al 28 aprile, primo dei quattro appuntamenti insieme a Tortona ( dal 7 al 9 giugno), Cervia (dal 2 al 4 agosto) ed Arezzo (30 agosto 1° settembre), in cui tutte le fasce di cavalieri e cavalli impegnati nel Circuito si ritroveranno in un unico evento.