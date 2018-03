Toscana Tour 2018, ad Arezzo I Big del Salto Ostacoli Mondiale

La grande equitazione internazionale sta per tornare ad Arezzo. Merito di Toscana Tour, il prestigioso concorso internazionale di salto ostacoli che per quattro settimane, dal 13 marzo al 8 aprile, richiamerà nei campi gara dell’Equestrian Centre cavalieri e amazzoni da oltre 40 nazioni del globo.

La “creatura” di Ita Marzotto, che da otto anni è sapientemente gestita e organizzata da Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini, quest’anno festeggia i 15 anni dalla prima edizione del 2003. Un traguardo importante per un concorso che ha visto saltare nei campi gara aretini i più grandi top riders del panorama equestre internazionale e che oggi continuano a scegliere Arezzo come tappa di preparazione alla stagione estiva grazie alle sue arene dalle caratteristiche uniche.

È per questo che vedremo in azione fin dalla prima settimana cavalieri del calibro di Yur Vrieling, vice campione olimpico a squadre a Londra 2012 e Martin Fuchs, giovane cavaliere elvetico forte di un bronzo a squadre ai Campionati Europei di Aachen e autore di ottime performance ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Non mancheranno, inoltre, atleti come Olivier Philippaerts, figura storica del Toscana Tour insieme al padre Ludo e al fratello Nicola.

Di spessore anche la compagine azzurra dove spicca il Carabiniere Emanuele Gaudiano, forte di una presenza alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e ai WEG 2014, oltre che a svariate competizioni internazionali del circuito 5 stelle; insieme a lui Piergiorgio Bucci, uno dei protagonisti assoluti dell’impresa di Piazza di Siena 2017 con la conquista della tappa romana di Coppa delle Nazioni che mancava all’Italia da 32 anni, e detentore della medaglia d’argento ai Campionati Europei di Windsor nel 2009. Sarà ad Arezzo anche il tre volte campione italiano Emilio Bicocchi e il grandissimo Gianni Govoni, unico azzurro ad aver partecipato a 2 Olimpiadi, 3 Campionati del Mondo, 10 europei, 3 giochi del mediterraneo e 1 finale di Coppa del Mondo.

Tutto il mondo sarà comunque presente ad Arezzo, con la rappresentanza individuale e a squadre di oltre 40 nazioni: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Iran, Irlanda, Italia, Arabia Saudita, Lituania, Messico, Macedonia, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svizzera, Slovacchia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Thailandia, Ucraina, USA, Venezuela.