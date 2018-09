Tryon 2018, salto ostacoli: Lorenzo De Luca è in testa

Lorenzo De Luca è in testa! Con un colpo da maestro il 1° aviere dell’Aeronautica Militare in sella a Irenice Horta (Prop. Stephex Stable) passa a condurre la classifica provvisoria individuale dopo la seconda prova di qualifica di oggi, giovedì 20 settembre.

Entrato in campo dopo il velocissimo percorso netto di ieri, che lo ha visto in nona posizione con 1.19 punti di penalità, De Luca ha replicato la prestazione agli ostacoli anche oggi e lasciato invariato il suo totale a 1.19. Il tricolore campeggia in vetta alla classifica provvisoria, dunque, con un De Luca che non finisce regalare emozioni agli appassionati e, a dire il vero, proprio a tutto il Team Italia.

“Sono davvero contento di come sta andando il Campionato del Mondo – ha detto Lorenzo De Luca – e adesso siamo a metà strada. Irenice Horta sta continuando a saltare benissimo; è una cavalla fantastica di grandi mezzi ed è al top della forma. Speriamo di mantenere la concentrazione domani e speriamo di far bene anche domenica”.

La squadra italiana, che aveva già perso Gaudiano per l’infortunio di Chalou (Prop. Equita Kft), ha visto oggi anche l’eliminazione di un altro binomio di punta, quello composto dall’aviere capo Luca Marziani e Tokyo du Soleil (Prop. LM Srl). Tokyo si è fermato sull’ostacolo numero 3 un muro di colore bianco.

Piergiorgio Bucci e Diesel GP du Bois Madame, entrati questa mattina, dopo un buon inizio, hanno chiuso la loro gara con 13 penalità e il tempo di 88”85. L’Italia è chiaramente stata penalizzata dall’impossibilità di escludere il peggior risultato del quartetto dopo il ritiro di Chalou e a questo punto non rientra tra le prime dieci nazioni che prenderanno parte alla seconda manche di domani (Svizzera, Stati Uniti, Germania, Svezia, Olanda, Irlanda, Francia, Australia, Gran Bretagna e Canada).

In campo, però, ci sarà ancora la punta di diamante della nostra nazionale: Lorenzo De Luca sulla grigia Irenice Horta, che parteciperà alla terza prova riservata ai migliori 60 binomi a titolo individuale, che dovranno ottenere la qualifica alla finale di domenica, riservata, invece, ai migliori 25 cavalieri del mondo.

Aggiornamento: ultime classifiche