Tryon 2018: tutto è pronto per l’evento dell’anno

I riflettori dell’equitazione mondiale stanno per spostarsi sull’evento dell’anno: i FEI World Equestrian Games in programma a Tryon in North Carolina (USA) dall’11 al 23 settembre. Due settimane di gara in cui sarà possibile ammirare i migliori binomi del mondo a caccia di una medaglia e di una qualifica olimpica per Tokyo 2020. Dopo la tradizionale cerimonia d’apertura in programma nella serata di martedì 11 settembre, cavalli in campo già da mercoledì 12. Saranno quattro le discipline protagoniste della prima settimana del mondiale. Si parte con Endurance, Reining, Dressage e Completo.



Un’edizione da record, quella del North Carolina, che prevede numeri davvero incredibili. Attesi al Tryon International Equestrian Center: 1000 cavalieri e 1550 cavalli provenienti da ben 71 paesi diversi. Saranno 32 i titoli assegnati in questa edizione dei Campionati del Mondo, per le otto discipline in palinsesto: Salto Ostacoli, Dressage, Completo, Paradressage, Attacchi, Endurance, Reining e Volteggio.



L’Italia ha risposto presente all’appello in sette delle otto specialità previste. Assenti solo gli attacchi. Si tratta di una trasferta molto impegnativa per chi come gli azzurri, cavalli e cavalieri, arriva dall’Europa. Il trasferimento dei cavalli che in questi giorni sta facendo convergere le centinaia di campioni quadrupedi è stato definito come il più grande ponte aereo commerciale nella storia degli sport equestri.



Tutte le squadre della nazionale e la delegazione italiana ufficiale, in occasione della trasferta in North Carolina, saranno vestite Cavalleria Toscana, in virtù dell’accordo che l’azienda italiana ha stipulato di recente con la Federazione Italiana Sport Equestri. I cavalieri e le amazzoni indosseranno i copricapo Kep Italia e avranno la possibilità di utilizzare le innovative staffe di SafeRiding. Nel tempo libero porteranno le scarpe realizzate per l’occasione da Scuderia 1918.

Per quantoriguarda il salto ostacoli, faranno parte della squadra azzurra, guidata da Duccio Bartalucc, Piergiorgio Bucci su Diesel GP Du Bois Madame (Prop. Tal Milstein Stables), l’ appuntato scelto Bruno Chimirri su Tower Mouche (Prop. A.S. Big Jump Srls), il 1° aviere Lorenzo De Luca su Irenice Horta (Prop. Stephex Stables), il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano su Chalou (Prop. Equi Kft) e laviere capo Luca Marziani su Tokyo du Soleil (Prop. LM Srl).



Questo il programma di Tryon della disciplina:



19 settembre: Team Competition/ Individual Round 1

20 settembre: Team Competition Round 2/Individual Qualifier (Round 2)

21 settembre: Team Finals & Medal Ceremony

23 settembre: Individual Finals & Medal Ceremony



Sarà, infine, Stefano Brecciaroli a esibire il tricolore in occasione della tradizionale cerimonia d’apertura che vedrà sfilare al Tryon International Equestrian Center insieme ai rappresentanti delle 71 delegazioni Le nostre nazionali saranno ambasciatrici dell’eleganza italiana: indosseranno le divise realizzate da Cavalleria Toscana, i copricapo Kep Italia e calzeranno le scaroe appositamente realizzate da Scuderia 1918.



“Tenere alto il tricolore qui a Tryon – ha detto Stefano Brecciaroli – è un grande motivo di orgoglio. Mi sento investito di un’enorme responsabilità, non solo per la divisa che porto ogni giorno, ma anche perché avrò l’onore di rappresentare idealmente tutti gli sport equestri italiani. Qui a Tryon sentiamo il sostegno delle migliaia di appassionati che ci seguono dall’Italia con il consueto calore; noi siamo tutti pronti a dare il massimo con il tricolore nel cuore”.