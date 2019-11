Verona, Gaudiano quarto in Coppa del Mondo

Ancora una prova maiuscola del carabiniere scelto Emanuele Gaudiano in questa 19esima edizione di Jumping Verona.

Nel Gran Premio presentend by Volkaswagen valevole come quarta tappa del girone Europa Occidentale della Longines FEI Jumping World Cup™ 2019/2020 l’azzurro ha centrato un quarto posto dopo un barrage giocato sul filo dei centesimi di secondo che ha visto prevalere il britannico Scott Brash con Hello M’Lady (0/0; 35.53).

“Ho avuto la fortuna di entrare per ultimo nel barrage – Ha dichiarato il fuoriclasse britannico – anche se ero quasi convinto che battere il tempo di Darragh Kenny era un sogno pazzesco. Invece Hello M’lady è stata meravigliosa. Oggi è andata benissimo dall’inizio alla fine. E’ una cavalla molto delicata e gentile, soffre solo un po’ lo stress della confusione ma qui a Verona lo ha superato molto bene. La tengo seriamente in considerazione nel gruppo dei cavalli che ho in preparazione per l’Olimpiade di Tokyo”.

Con un doppio netto nel tempo di 36 secondi e 23 centesimi, invece, Emanuele Gaudiano con Chalou ha infiammato il numerosissimo pubblico del Pala Volkaswagen guadagnando punti importanti nella classifica del girone di Coppa del Mondo che ora lo vede quarto (26 punti).

Con la prova di domenica, Gaudiano ha però consolidato ulteriormente anche la sua posizione nel ranking FEI valido per la conquista di un posto per i prossimi Giochi Olimpici in Giappone.

“Ho vissuto una settimana stupenda qui a Verona – ha detto l’azzurro – con la vittoria del primo giorno e il quarto posto di oggi. Chalou è stato incredibile, un tempo di galoppo in più sulla linea del primo ostacolo ci ha fatto perdere centesimi di secondo preziosi. Resta comunque la soddisfazione per aver conquistato altri punti importanti per ottenere un posto nella gara individuale delle Olimpiadi di Tokyo.”

Trentotto i binomi al via, sedici dei quali ammessi al barrage. Tra questi tre degli otto italiani al via.

Il carabiniere scelto Filippo Marco Bologni primo ad entrare sia nel percorso base che nel barrage con Sedik Milano Quilazio, ha chiuso con un doppio netto nel tempo di 45.86 secondi che gli è valso l’ottava posizione in classifica finale. In barrage anche il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi con Evita SG Z anche lui capace di una prova velocissima senza errori (0/0; 37.78) che lo ha collocato al sesto posto.

“Portare tre cavalieri azzurri nei primi dieci e andare addirittura vicinissimi alla vittoria con Gaudiano ci riempie di orgoglio – ha dichiarato il Presidente della FISE Marco Di Paola. Cresce Fieracavalli e cresce la Federazione come hanno dimostrato le iniziative di ArenaFISE e tutte le altre discipline rappresentate in questa edizione di Fieracavalli”.

Nella classifica del Gran Premio alle spalle di Scott Brash si sono invece piazzati l’irlandese Darragh Kenny con Romeo (0/0; 36.06) e lo svizzero Steve Guerdat con Alamo (0/0; 36.19).