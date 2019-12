William Whitaker e Michael Pender vincono la potenza a Londra

L’altra sera due dei più giovani cavalieri del CSI5*-W di Londra hanno terminato in parità per il primo posto nella gara di Potenza, dopo una competizione di altissima qualità! Per il secondo anno consecutivo, l’evento di High Jump si è svolto in cinque emozionanti manche. Alla fine, la vittoria è stata condivisa tra il britannico William Whitaker e l’irlandese Michael Pender, entrambi straordinari a saltare l’ultimo passaggio di 2,18 m senza commettere errori!

Il risultato di William Whitaker, che è andato molto vicino alla vittoria in casa “in solitaria”, è stato veramente impressionante, considerando che è stata la prima competizione di potenza in assoluto per il suo cavallo, RMF Charly. “Ero un po’ preoccupato per questo evento, ma il pubblico ti solleva e ti fa sentire come se non fossi più solo”, ha detto il cavaliere a fine gara. “Sono al settimo cielo con questo cavallo. Ha un grande galoppo e sta migliorando sempre di più “.

L’irlandese Michael Pender, ventenne, ha chiaramente un futuro brillante. “È un piacere andare a cavallo come Hearton du Bois Halleux”, ha detto il giovane. “Rende il tuo lavoro molto più semplice. Qualunque cosa tu gli chieda di fare, lo farà. All’inizio era un po’ teso, ma lui migliorava ad ogni curva”

Il co-vincitore dello scorso anno, il britannico Guy Williams, è arrivato all’ultimo gradino del podio con il suo grigio Mr Blue Sky UK, una coppia tendenzialmente vittoriosa in questo tipo di gara.