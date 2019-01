World Cup: quattro azzurri in campo ad Amsterdam

Dopo lo splendido terzo posto del 1° aviere Lorenzo De Luca su Armitage Boy nel Gran Premio dell’undicesima tappa di Longines FEI World Cup di salto ostacoli di Lipsia in Germania e l’ottimo secondo posto nel Gran Premio della tappa di lega araba di Dubai di Paolo Paini e Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio, il circus di Coppa del Mondo non si ferma e va avanti con la tappa di Amsterdam già questo fine settimana.

Saranno ancora una volta quattro i cavalieri in campo in Olanda. Il Carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Carlotta 232, Chalou, Quinn vd Heffinck) partecipa alla tappa sfruttando il posto di diritto di Lorenzo De Luca, Michael Cristofoletti (Arabesque, Belony, Sig Debalia) è il cavaliere designato dalla Federazione. Piergiorgio Bucci (Cochello, Deniro, Driandria) e il Caporal maggiore Alberto Zorzi (Dakota, Danique, Eclat du Bourbecq), invece, saranno in campo con un invito da parte del comitato organizzatore del concorso.

Nello stesso fine settimana gli altri azzurri all’estero saranno impegnati in campo nei concorsi internazionali di Sharjah (Emirati Arabi Uniti), Kronenberg (Olanda) e Oliva-Valencia (Spagna).

Lorenzo De Luca, dopo il risultato di Lipisa è stabile al nono posto (47 punti a pari merito con Edwina Tops Alexander) nella graduatoria generale provvisoria del circuito di Coppa del Mondo. Punteggio e posizione di classifica che consentono al cavaliere italiano di volgere lo sguardo verso la finale di FEI World Cup™ in programma a Göteborg in Svezia dal 3 al 7 aprile prossimo.