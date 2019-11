114 auto per l’ERC in Ungheria

Il Rally Hungary ha finalmente la sua entry list, con ben 114 partecipanti all'ultimo evento del FIA European Rally Championship.

Presenti a Nyíregyháza 29 vetture R5, fra cui quelle dei contendenti al titolo, ossia Chris Ingram, Łukasz Habaj ed Alexey Lukyanuk.



Fra i piloti locali abbiamo Norbert Herczig, il neo Campione nazionale Ferenc Vincze, András Hadik, Tibor Érdi Jr, János Puskádi, Frigyes Turán e Róbert Bútor.



Andrea Nucita e Dariusz Poloński si daranno invece battaglia per il successo in Abarth Rally Cup ed ERC2, dove è presente anche Mátyás Nagy.



Erik Cais punta alla vittoria in ERC3 assieme ad Orhan Avcioglu, Marijan Griebel e Miklós Csomós, mentre Nabila Tejpar e Ekaterina Stratieva sono le duellanti per l'ERC Ladies’ Trophy.



I 38 iscritti internazionali si aggiungono a quelli di casa e ai protagonisti della serie storica, per un totale di 114 presenze con marchi Citroën, Ford, Hyundai, Peugeot, ŠKODA e Volkswagen rappresentati.



Cliccate qui per vedere la entry list.

