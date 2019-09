12 PS spettacolari per Cipro

Gli organizzatori del Cyprus Rally hanno svelato il percorso del penultimo round del FIA European Rally Championship.

I percorsi sono sterrati per 200,07km, con alcune sezioni asfaltate, con base a Nicosia dopo che lo scorso anno si era organizzato il tutto a Larnaca, dove avremo comunque le cerimonie di apertura e chiusura.



A Nicosia sarà invece allestito il parco assistenza e il quartier generale. Si comincia venerdì nella spiaggia di fronte a Finikoudes alle ore 17;00, mentre il podio è previsto per le 18;00 di domenica.



Per la Qualifying Stage ci si sposterà a Yeri sul percorso di 3,60km con partenza alle 10;03 di venerdì 27 e selezione dell'ordine di partenza dei Top15 alle 13;30. Le Prove Libere si terranno dalle 7;00 all 9;00.



6 PS spettacolari per sabato

La Tappa 1 comincia con la prova Politiko (14,60km), seguita dalla Lefkara (23,23km), che poi verranno ripercorse nel pomeriggio. Una sola è la Analyontas (14,41km) prima della sosta di metà mattina a Nicosia. La giornata si concluderà con la Super Speciale di Nicosia.



Una grande domenica

La Tappa 2 verrà aperta dai 20,17km della "Kapourasstage", con la Kourdali (21,57km) e la Asinou (11,07km) a seguire, per poi ripetere le tre tratte al pomeriggio..



Rally su terra, ma non solo...

Il 13% del Cyprus Rally si svolgerà su asfalto, per una sfida unica di team, auto e piloti, oltre che un grande spettacolo per i fan.



3 in 1

Oltre all'ERC, il Cyprus Rally è valevole per FIA Middle East Rally Championships e Cyprus Rally Championship.

