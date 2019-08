1″3 separano i rivali ERC1 Junior a 3 PS dalla fine

I rivali del FIA ERC1 Junior Championship, Chris Ingram e Filip Mareš, sono divisi da 1"3 al Barum Czech Rally Zlín quando mancano 3 PS alla fine.

Jan Kopecký (ŠKODA Motorsport) continua ad essere leader assoluto davanti ad Ingram (Toksport WRT) e Mareš (ACCR Czech Rally Team), con quest'ultimo che è stato più veloce dell'inglese sia nella "Maják" che nella "Kašava" (dove Ingram si è girato) riducendo il distacco quando ci sono solamente 51,67km da percorrere.



Quarto Tomáš Kostka (Kresta Racing) a 17"4 dal podio e salito di una posizione grazie ai problemi tecnici accusati da Václav Pech (EuroOil – Invelt Team), che hanno dato modo a Marijan Griebel di conquistare la Top5.



Simon Wagner (Rallytechnology) è sesto e oggi sta meglio dopo l'influenza patita ieri, mentre Nikolay Gryazin (Sports Racing Technologies) ha sbandato colpendo un ponte e ritirandosi, lasciando così la settima posizione a Jaromír Tarabus (Agrorodeo).



In Top10 salgono anche Vojtěch Štajf (ACCR Czech Rally Team), Martin Březík (Samohýl ŠKODA Team) - alle prese con una foratura nella Kašava - Tomasz Pospisilik e Patrik Rujbr, che è inseguito da Martin Vlček (Hyundai Kowax Racing).



Non c'è Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) ritirato stamattina per i danni alla cellula di sicurezza.



Miroslav Jakeš (Samohýl ŠKODA Team) ha centrato il terzo crono nella "Maják" prima di ritirarsi per la rottura di una ruota. Fuori pure Hiroki Arai (Team STARD) ed Albert von Thurn und Taxis (Baumschlager Rallye & Racing) con guai di guidabilità e batteria.

