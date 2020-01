17, un bel numero per il Rally Islas Canarias

Il FIA European Rally Championship andrà nuovamente a correre il Rally Islas Canarias nel 2020 e gli organizzatori hanno svelato il percorso dell'evento che si terrà il 7-9 maggio.

Saranno 17 le PS di gara per un totale di 202,33km di strade che passeranno da Guía, Valsequillo, San Mateo, Artenara, Tejeda, Las Palmas de Gran Canaria, Valleseco, Gáldar, Moya ed Arucas, alcune di queste colpite dagli incendi dello scorso agosto.



“L'impegno di tutta la società delle Canarie è importante e non dobbiamo fermarci sul dolore subìto la scorsa estate - ha detto Germán Morales, Presidente del comitato di organizzazione - Vogliamo che il rally passi in questi paesi per rivitalizzare l'economia delle aree colpite. Per ora è ancora presto per rivelare i dettagli di ogni PS, ma il primo passo era rendere noto l'itinerario della prossima edizione".



Rally Islas Canarias 2020, quello che c'è da sapere in breve

*Prove Libere e Qualifying Stage si svolgeranno a Guía per 3,45km di PS che si terrà alle 12;15 locali del 7 maggio.

*Come da tradizione, al Parque Santa Catalina di Las Palmas di Gran Canaria si svolgerà la cerimonia d'apertura dalle 20;30.

*La Tappa 1 dell'8 maggio consiste in 4 PS ripetute due volte, più un altra prova per un totale di 99,81km. Con la "Las Palmas de Gran Canaria-DISA" si chiude la giornata.

*La Tappa 2 di sabato 9 maggio è di 102,52km con la doppia "Valleseco-DISA", la prova più lunga dell'evento.



Prima del Rally Islas Canarias...

... avremo l'Azores Rallye che aprirà la stagione 2020 del FIA European Rally Championship il weekend del 26-28 marzo.

