A Zlin clamorosa battaglia in ERC3 Junior

Ken Torn è in piena corsa per il titolo del FIA ERC3 Junior Championship, anche se al Barum Czech Rally Zlín ha perso terreno, mentre Efrén Llarena ha lasciato il primato a Jean-Baptiste Franceschi.

Il pilota della Orsák Rally Sport è riuscito a piazzare la sua Ford Fiesta R2T davanti alla Peugeot 208 R2 del rivale del Rallye Team Spain nella "Pindula", dove lo spagnolo ha perso 8"4 scivolando secondo e con meno possibilità di raggiungere Torn in classifica.



Franceschi ha poi avuto problemi ai freni nella Kašava e Llarena è tornato davanti, con i due divisi da 4" quando mancano 3 PS alla fine.



“Abbiamo perso molti secondi nella PS11, ma ora attaccheremo", ha detto Llarena.



Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team) resta terzo a 8"5 da Llarena: "Gli altri stanno spingendo fortissimo, io non ho molto margine, per cui debbo prendermi più rischi".



Torn (Estonian Autosport Junior Team) aveva combattuto con Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) per il quarto posto, poi ha forato nella "Kašava" accumulando 2', ma restando comunque quinto davanti alle Adam R2 dell'ADAC Opel Rallye Junior Team guidate da Grégoire Munster ed Elias Lundberg, mentre Florian Bernardi gli ha soffiato il sesto posto in ERC3.



Ora Torn deve pensare ai punti bonus per raggiungere la vetta dell'ERC3 Junior, che in questa tappa sono 7. Se le posizioni dovessero restare così, Torn vincerebbe ai danni di Llarena, ma con 4" a dividere Franceschi e Llarena, tutto è apertissimo.



Intanto Bernardi sta combattendo con Yohan Rossel (Peugeot Rally Academy) per il sesto posto, con la coppia separata da 11"3 e Torn in agguato.



Sean Johnston (Saintéloc Junior Team), Miklós Csomós (East Motorsport Kft.) e René Dohnal (ACCR Czech Rally Team) completano la Top10 dell'ERC3.



Nabila Tejpar ha perso la leadership in ERC Ladies’ Trophy nella "Maják" a favore di Ekaterina Stratieva, che ha annullato i 35"8 che la separavano dall'inglese e ora conduce per 16"1.

The post A Zlin clamorosa battaglia in ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.